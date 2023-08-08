Електронне судочинство – реалізовано можливість бронювання приміщення залу СЗ своєї організації, який не доступний для бронювання ззовні

У Державному підприємстві «Центр судових сервісів» повідомили про можливість бронювання приміщення залу СЗ своєї організації, який не доступний для бронювання ззовні (не встановлено відмітку «Доступний для бронювання»).
Крім того реалізовано:
- Відображення заброньованих приміщень при вході до планової конференції з бронюванням.
- Можливість бронювання установ попереднього ув’язнення, установ виконання покарань та медичних закладів.
- Після вибору організації поле «зал» автоматично заповнюється першим по списку.
- При натисканні на бронюванні з'являється вікно з додатковою інформацією – хто організатор та які зали заброньовані.
- В службовому кабінеті для адміністратора організації доступна статистика по суду за період щодо кількості проведених конференцій.
Виправлено:
- Колір підсвічування зроблено темнішим при виборі бронювання.
- Відображення символу «ключ» в розділі «Приєднані» зліва від учасника, що авторизувався за КЕП та контекстне меню щодо даних КЕП.
- Функціонал прорахунку статистики щодо кількості проведених відеоприйомів.
- В службовому кабінеті в картці організацій виправлено деякі назви.
- В полі «Номер справи» можливо внести максимум 55 символів – зроблено з метою правильного формування назви ZIP-архіву, який містить протокол та записи судового засідання.
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