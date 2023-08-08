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  1. Суд інфо

Електронне судочинство – реалізовано можливість бронювання приміщення залу СЗ своєї організації, який не доступний для бронювання ззовні

17:30, 8 серпня 2023
Також виправлено ряд питань.
Електронне судочинство – реалізовано можливість бронювання приміщення залу СЗ своєї організації, який не доступний для бронювання ззовні
Джерело фото: kdkako.com.ua
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У Державному підприємстві «Центр судових сервісів» повідомили про можливість бронювання приміщення залу СЗ своєї організації, який не доступний для бронювання ззовні (не встановлено відмітку «Доступний для бронювання»).  

Крім того реалізовано:  

  • Відображення заброньованих приміщень при вході до планової конференції з бронюванням.
  • Можливість бронювання установ попереднього ув’язнення, установ виконання покарань та медичних закладів.
  • Після вибору організації поле «зал» автоматично заповнюється першим по списку.
  • При натисканні на бронюванні з'являється вікно з додатковою інформацією – хто організатор та які зали заброньовані.
  • В службовому кабінеті для адміністратора організації доступна статистика по суду за період щодо кількості проведених конференцій.

Виправлено:  

  • Колір підсвічування зроблено темнішим при виборі бронювання.
  • Відображення символу «ключ» в розділі «Приєднані» зліва від учасника, що авторизувався за КЕП та контекстне меню щодо даних КЕП.
  • Функціонал прорахунку статистики щодо кількості проведених відеоприйомів.
  • В службовому кабінеті в картці організацій виправлено деякі назви.
  • В полі «Номер справи» можливо внести максимум 55 символів – зроблено з метою правильного формування назви ZIP-архіву, який містить протокол та записи судового засідання.

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