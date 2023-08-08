Електронне судочинство – реалізовано можливість бронювання приміщення залу СЗ своєї організації, який не доступний для бронювання ззовні

Також виправлено ряд питань.

Джерело фото: kdkako.com.ua

У Державному підприємстві «Центр судових сервісів» повідомили про можливість бронювання приміщення залу СЗ своєї організації, який не доступний для бронювання ззовні (не встановлено відмітку «Доступний для бронювання»).

Крім того реалізовано:

Відображення заброньованих приміщень при вході до планової конференції з бронюванням.

Можливість бронювання установ попереднього ув’язнення, установ виконання покарань та медичних закладів.

Після вибору організації поле «зал» автоматично заповнюється першим по списку.

При натисканні на бронюванні з'являється вікно з додатковою інформацією – хто організатор та які зали заброньовані.

В службовому кабінеті для адміністратора організації доступна статистика по суду за період щодо кількості проведених конференцій.

Виправлено:

Колір підсвічування зроблено темнішим при виборі бронювання.

Відображення символу «ключ» в розділі «Приєднані» зліва від учасника, що авторизувався за КЕП та контекстне меню щодо даних КЕП.

Функціонал прорахунку статистики щодо кількості проведених відеоприйомів.

В службовому кабінеті в картці організацій виправлено деякі назви.

В полі «Номер справи» можливо внести максимум 55 символів – зроблено з метою правильного формування назви ZIP-архіву, який містить протокол та записи судового засідання.

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