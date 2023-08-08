Єврокомісія почала підготовку звіту, де зробить висновок, чи треба починати переговори про вступ України до ЄС

Звіт Єврокомісії буде готовий у другій половині жовтня.

Європейська комісія почала підготовку доповіді про розширення, яка має бути представлена у другій половині жовтня 2023 року. Про це повідомляє журналіст Радіо Вільна Європа Рікард Джозвяк.

«Ситуація така, що будуть рекомендації для України та Молдови почати переговори про вступ до ЄС та для Грузії – для отримання статусу кандидата. Але консенсус 27 членів ЄС у грудні все ще потрібен», - зазначив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 22 червня на прес-конференції Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї представив усну оцінку прогресу України щодо виконання семи умов для початку переговорів про членство у ЄС.

Для цього було застосовано градацію за 5-бальною шкалою. «П'ятірку», тобто, «повністю виконано» Україна отримала за створення нового складу Вищої ради правосуддя за участі міжнародних партнерів, «четвірку» - за ухвалення у першому читанні (на той момент) законопроекту стосовно відбору суддів Конституційного Суду України за участі міжнародних партнерів, «трійку» - з питань антикорупційних заходів (зокрема, стоїть питання відновлення електронного декларування чиновників та запровадження Державної антикорупційної програми).

Також оцінку «деякий прогрес» Україна отримала з питань виконання рекомендації щодо

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей;

прийняття заходів щодо деолігархізації («Україна має план обмежити вплив оліграхів. Це необхідно запровадити з урахуванням висновку Венеційської комісії. Без затримок», зазначив єврокомісар)

правової бази щодо національних меншин.

Складним для нашої держави може стати втілення вимог Венеційської комісії у частині прийняття заходів щодо деолігархізації (Венеційській комісії не сподобався український закон і вона надала рекомендацію втілювати не «персональні», а комплексні заходи) і правової бази щодо національних меншин. Щодо останнього Олівер Варгеї підкреслив, що тут також треба слідувати висновку Венеційської комісії. Зокрема треба запровадити рівні права для національних меншин і запровадити відповідні зміни до законодавства

На питання, коли Україна зможе стати повноцінним членом ЄС, Олівер Варгеї тоді відповів, що «коли це станеться – це не проблема. Реальним викликом є те, коли та як ми досягнемо тих умов, щоб це сталося».

«На даному етапі війна не є перешкодою для того, аби стати кандидатом. Але стати державою-членом це значно більш складний процес. Бо це включає референдум, ратифікацію, розробку угоди, тобто більш багатогранний процес.

Я сподіваюсь, коли вони приєднаються, ця війна закінчиться. Бо ця війна повинна закінчитися якомога швидше», - заявив Варгеї.

Нагадаємо також, що повноцінний звіт щодо України буде доступний у жовтні.

Автор: Наталя Мамченко

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