Еврокомиссия начала подготовку отчета, где сделает вывод, нужно ли начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Отчет Еврокомиссии будет готов во второй половине октября.

Европейская комиссия начала подготовку доклада о расширении, который должен быть представлен во второй половине октября 2023 года. Об этом сообщает журналист Радио Свободная Европа Рикард Йозвяк.

«Ситуация такова, что будут рекомендации для Украины и Молдовы начать переговоры о вступлении в ЕС и Грузии – для получения статуса кандидата. Но консенсус 27 членов ЕС в декабре все еще нужен», – отметил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 22 июня на пресс-конференции Еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархели представил устную оценку прогресса Украины по выполнению семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС.

Для этого была применена градация по 5-балльной шкале. «Пятерка», то есть, «полностью выполнено» Украина получила за создание нового состава Высшего совета правосудия с участием международных партнеров, «четверку» - за принятие в первом чтении (на тот момент) законопроекта об отборе судей Конституционного Суда Украины при участии международных партнеров, «тройку» – по вопросам антикоррупционных мер (в частности, стоит вопрос возобновления электронного декларирования чиновников и введение Государственной антикоррупционной программы).

Также оценку «некоторый прогресс» Украина получила по вопросам выполнения рекомендации по

обеспечении соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег;

принятию мер по деолигархизации («У Украины есть план ограничить влияние олиграхов. Это необходимо ввести с учетом вывода Венецианской комиссии. Без задержек», отметил еврокомиссар)

правовой базы в отношении национальных меньшинств.

Сложным для нашего государства может стать воплощение требований Венецианской комиссии в части принятия мер по деолигархизации (Венецианской комиссии не понравился украинский закон и она предоставила рекомендацию воплощать не «персональные», а комплексные меры) и правовую базу в отношении национальных меньшинств. Относительно последнего Оливер Вархели подчеркнул, что здесь также следует следовать выводу Венецианской комиссии. В частности, нужно ввести равные права для национальных меньшинств и ввести соответствующие изменения в законодательство.

На вопрос, когда Украина сможет стать полноценным членом ЕС, Оливер Вархели ответил, что «когда это произойдет – это не проблема. Реальным вызовом является то, когда мы достигнем тех условий, чтобы это произошло».

«На данном этапе война не является препятствием для того, чтобы стать кандидатом. Но стать государством-членом это гораздо более сложный процесс. Ибо это включает в себя референдум, ратификацию, разработку сделки, то есть более многогранный процесс.

Я надеюсь, когда они присоединятся, эта война кончится. Потому что эта война должна закончиться как можно скорее», – заявил Вархели.

Напомним также, что полноценный отчет по Украине будет доступен в октябре.

Автор: Наталья Мамченко

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