В суде объяснили, какие преимущества предоставляет участникам судебного процесса участие в заседании в режиме видеоконференции

В случае обращения в суд лицом, обязанным зарегистрировать электронный кабинет, но не выполнившим свой долг, документы такого лица будут оставаться судом без движения или возвращаться, не принимаясь к рассмотрению судом, в зависимости от вида процессуального документа.

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Адвокаты, нотариусы, частные исполнители, арбитражные управляющие, судебные эксперты, государственные органы, органы местного самоуправления, другие юридические лица должны обязательно зарегистрировать электронный кабинет в Единой судебной информационно-коммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), которая обеспечивает обмен процессуальными документами.

Как объяснили в Волынском апелляционном суде, первыми изменения почувствуют участники хозяйственных процессов, ведь закон вводится в действие сначала в части внесения изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс – через 90 дней после его опубликования.

Уже со временем, за 7 месяцев – вводится обязанность регистрации электронных кабинетов в гражданском и административном процессах. Следовательно, у государственных органов, которые обычно являются ответчиками в процессах по КАСУ, еще достаточно времени, чтобы разобраться в том, как пользоваться Электронным судом.

В случае обращения в суд лицом, обязанным зарегистрировать электронный кабинет, но не выполнившим свой долг, документы такого лица будут оставаться судом без движения или возвращаться, не принимаясь к рассмотрению судом, в зависимости от вида процессуального документа.

Также в суде отметили, что возможность принять участие в судебном заседании через систему видеоконференции предоставляет участникам процесса ряд преимуществ и способствует более быстрому, эффективному и удобному проведению процесса судопроизводства:

Экономия времени и средств: Видеоконференции позволяют участникам судебного заседания присоединяться с любого места, что экономит время и средства, которые потратили бы на дорогу в суд. Это особенно важно для свидетелей, экспертов или сторон, находящихся в отдаленных местах.

Удобство участников: Участники судебных заседаний могут участвовать в заседании не покидая собственное рабочее место или дом. Это особенно актуально для дел, требующих многократных заседаний или в которых стороны расположены удаленно в разных частях страны или даже мира.

Большая доступность к правосудию: Видеоконференции могут облегчить доступ в суд для людей с ограниченными возможностями, которые могут испытывать трудности с физическим присутствием в зале.

Уменьшение риска: Некоторые дела могут иметь определенные риски для участников процесса или нуждаться в конфиденциальности. Участие через видеоконференцию может снизить риск для участников, особенно если существует угроза физической безопасности.

Эффективность процесса: Видеоконференции позволяют быстрее организовывать проведение судебных заседаний и избегать задержек, связанных с невозможностью участников своевременно прибыть на судебное заседание.

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