В Финляндии допускают закрытие границы с рф из-за беглецов от мобилизации

Пограничная служба Финляндии рассматривает несколько сценариев развития ситуации, один из которых включает в себя закрытие границы.

В Финляндии рассматривают возможность полностью закрыть границу с рф из-за россиян, которые бегут от мобилизации. Об этом заявил руководитель центра анализа ситуаций и рисков Пограничной службы, подполковник Микко Лехмус, сообщает Yle.

По его словам, в пограничной службы Финляндии есть несколько сценариев развития ситуации, один из которых даже включает закрытие границы.

Он отметил, что принятые меры зависят от того, как люди попытаются пересечь границу. Также Лехмус указал на то, что "закон о пограничной охране предусматривает в качестве крайней меры закрытие пунктов пропуска на границе".

"Если они прибудут без каких-либо оснований, то им будет отказано во въезде. Если человек обратится за убежищем, то, конечно, будет начат процесс его предоставления", – отметил он.

Руководитель центра анализа ситуаций и рисков Пограничной службы уточнил, что финская система предоставления убежища "разработана так, чтобы быть гибкой и выдерживать различные ситуации".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.