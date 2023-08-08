У Фінляндії допускають закриття кордону з рф через втікачів від мобілізації

Прикордонна служба Фінляндії розглядає кілька сценаріїв розвитку ситуації, один з яких включає закриття кордону.

У Фінляндії допускають можливість повністю закрити кордон з рф через росіян, які тікають від мобілізації. Про це заявив керівник центру аналізу ситуацій і ризиків Прикордонної служби, підполковник Мікко Лехмус, повідомляє Yle.

За його словами, у прикордонної служби Фінляндії є кілька сценаріїв розвитку ситуації, один з яких навіть включає закриття кордону.

Він зазначив, що вжиті заходи залежать від того, як люди спробують перетнути кордон. Також Лехмус вказав на те, що "закон про прикордонну охорону передбачає як крайній захід закриття пунктів пропуску на кордоні".

"Якщо вони прибудуть без будь-яких підстав, то їм буде відмовлено у в'їзді. Якщо людина звернеться по притулок, то, звичайно, буде розпочато процес його надання", – зазначив він.

Керівник центру аналізу ситуацій і ризиків Прикордонної служби уточнив, що фінська система надання притулку "розроблена так, щоб бути гнучкою і витримувати різні ситуації".

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