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«Увірвався терпець»: Давид Арахамія заявив, що депутата Торохтія виключать з фракції та будуть просити скласти мандат

16:18, 8 серпня 2023
Спочатку Давид Арахамія доводив, що ситуація з виїздом за кордон депутата зі «Слуги народу» Богдана Торохтія не така критична, як з Арістовим.
«Увірвався терпець»: Давид Арахамія заявив, що депутата Торохтія виключать з фракції та будуть просити скласти мандат
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Глава фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія заявив, що нардепа Богдана Торохтія виключать із фракції, бо «наше терпіння не вічне».

«Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме.

Але нічого з цього зроблено не було. Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла.
Тому:

Він має повернути отримані гроші в бюджет.

Він має скласти депутатський мандат.

Я негайно ініціюю його виключення з фракції», - зазначив Арахамія.

Разом з тим, минулого тижня в інтерв’ю «РБК-Україна» Давид Арахамія доводив дещо іншу позицію.

«Дружина Торохтія не належить до нашої політичної партії. Ще до того, як вони були одружені, вона вже вела такий самий, скажімо так, демонстративний спосіб життя, з Майбахами, Бентлі та іншими речами, які на той момент не стосувалися навіть самого Торохтія. Коли трапилася ця історія, я її уважно вивчав. Враховуючи те, що і після укладення шлюбу з Торохтієм вона не змінила своїх звичок, не перестала користуватися Інстаграмом, і гуляла за ті гроші, які вона має…

Якби вона до весілля з ним їздила на Ланосі, а потім почала їздити на Мерседесі, це була б інша справа. Тож тут виключно моральний аспект. Я, як можу, намагаюся стежити за мораллю депутатів, але за мораллю їхніх дружин я вже стежити не можу», - зазначав глава фракції.

Стосовно поїздки Торохтія до Болгарії, то Давид Арахамія зауважив, що «тоді йому було виписано відпустку, на той час ще можна було так робити, і він поїхав за дитиною».

«Ви не уявляєте скільки разів я з використанням нецензурної лексики розмовляв з Торохтієм. Я навіть із дружиною його познайомився, і їй це висловив. Але все ж таки це трохи не та ситуація. Тут є деякі спроби маніпулювати ситуацією, щоби ще більше зменшити нашу фракцію.

А щодо Арістова на нас ніякого тиску не було. Як тільки з'явилася інформація від журналістів, ми одразу верифікували інформацію та миттєво ухвалили рішення. По Торохтію був тиск, але я розібрався. Так, це провина, але не так його, як його дружини, яка не є членом фракції», - зазначав Давид Арахамія.

Нагадаємо, народний депутат України Мар’ян Заблоцькийза інформацією журналіста-розслідувача Євгена Плінського, в квітні 2023 року, а саме з 20 по 25 число, здійснив п’ятиденний виїзд за межі України.

Автор: Наталя Мамченко

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