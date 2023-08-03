Давид Арахамія пояснив, що депутатам, які не голосують за законопроекти, яких вимагають міжнародні партнери, загрожує «виліт» з фракції

«Якщо партнери вважають, що це потрібно зробити, після консультацій, на яких ми максимально чинили опір, але все одно це було поставлене як жорстка умова, – то я хочу чи не хочу, але я повинен збирати під це голоси і робитиму це», - сказав Давид Арахамія.

Джерело фото: apostrophe.ua

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що ще кілька народних депутатів перебувають на межі «вильоту» з фракції через небажання підтримувати законопроекти, прийняття яких вимагають західні партнери України, у тому числі для надання подальшої фінансової допомоги. Про це він заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Так, на питання, чи ще кандидати на виключення із фракції «Слуга народу», Давид Арахамія пояснив, що «у парламенту зараз є історичне завдання – наблизити вступ України до Євросоюзу».

«Це не лише сім критеріїв, які на поверхні, це ще 37 євроінтеграційних законів, які мають бути ухвалені. Не всі з потрібних законів популярні – наприклад, законопроект про повернення податків на колишній, довоєнний рівень та поновлення перевірок був непопулярним, і я важко зібрав за нього голоси.

Але це була умова надання нам макрофінансової допомоги.

На сьогодні вже, напевно, понад 60 копійок у кожній гривні, яка є у бюджеті, – це гроші іноземних партнерів. І якщо партнери вважають, що це потрібно зробити, після консультацій, на яких ми максимально чинили опір, але все одно це було поставлене як жорстка умова, – то я хочу чи не хочу, але я повинен збирати під це голоси і робитиму це.

Звичайно, у нас дехто хоче бути популярним, сказати, що вони не будуть за щось голосувати, оскільки вважають, що для них так політично вигідніше.

Але в нас зараз жодних виборів немає, політики як такої немає, ми живемо у порядку денному, коли ми маємо виконати перше, друге, третє, і цей список є обов'язковим.

І ті, хто не хочуть підтримувати – моя думка: нехай складають мандат, потім нехай йдуть на наступні вибори, коли вони будуть проводитись, та розповідають виборцям, які вони були гарні, коли за щось не проголосували», - підкреслив Давид Арахамія.

Стосовно того, чи є конкретні люди, він зазначив, що «їх кілька, ми беремо їх у роботу, даємо останній шанс, показуємо їм результати важливих голосувань».

«Наприклад, з релігійних питань ми завжди маємо вільне голосування, з таких питань, як Стамбульська конвенція, – теж. А коли є міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення треба просто виконувати, як обіцяли», - сказав глава фракції.

На уточнююче питання стосовно того, чи означає це, що якщо ці кілька людей не проголосують за ключовими законами, витягнуть картку, не прийдуть на засідання тощо, то буде рішення про виключення та подальший тиск, щоб вони здали мандат», Давид Арахамія відповів: «Абсолютно вірно».

Також він пояснив ситуацію навколо Юрія Арістова.

«Зазвичай тригером є журналісти, бо ми не знали, я не знав як голова фракції, що Арістов літав на Мальдіви.

Він у мене брав допуск на поїздку до Вільнюса, і він там був, я бачив фото, які він публікував. Він зустрічався з представниками оборонного комітету, і я подумав, що все гаразд. Я на нього чекаю на наступне засідання Верховної Ради. Він туди прийшов. І якби не було журналістського розслідування, ми нічого б і не знали», зазначив Арахамія.

«Історія буде судити не з того, хто вигнав чи не вигнав Арістова, а з того, чи прийняв парламент дев'ятого скликання необхідні закони, і чи прийняли нас, чи не прийняли до Європейського Союзу», додав він.

Що стосується виїзду за кордон іншого депутата, Богдана Торохтія, то тут Давид Арахамія пояснив наступне.

«Тоді йому було виписано відпустку, на той час ще можна було так робити, і він поїхав за дитиною. Я тут не хотів би особливо вдаватися до деталей, але там були судові процеси навколо дитини, і він її супроводжував.

Це не Арістов із Мальдівами. Але все одно, ви не уявляєте скільки разів я з використанням нецензурної лексики розмовляв з Торохтієм. Я навіть із дружиною його познайомився, і їй це висловив. Але все ж таки це трохи не та ситуація. Тут є деякі спроби маніпулювати ситуацією, щоби ще більше зменшити нашу фракцію.

А щодо Арістова на нас ніякого тиску не було. Як тільки з'явилася інформація від журналістів, ми одразу верифікували інформацію та миттєво ухвалили рішення. По Торохтію був тиск, але я розібрався. Так, це провина, але не так його, як його дружини, яка не є членом фракції. І, зрештою, Торохтій все одно понесе за це політичну відповідальність, якщо захоче ще раз кудись балотуватися», - вважає Давид Арахамія.

Автор: Наталя Мамченко

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