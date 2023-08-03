Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Высший совет правосудия определил состав своих дисциплинарных палат

Совет правосудия готовится к возобновлению рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей.

Государственная налоговая служба обратила внимание на изменения в правилах бронирования военнообязанных

Налоговики подчеркнули, что произошли изменения в критериях определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики.

САП и НАБУ сообщили о подозрении Константину Жеваго по делу Князева

Константин Жеваго уведомлен о подозрении по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Давид Арахамия пояснил, что депутатам, не голосующим за законопроекты, которых требуют международными партнерами, грозит «вылет» из фракции

«Если партнеры считают, что это нужно сделать, после консультаций, на которых мы максимально сопротивлялись, но все равно это было поставлено как жесткое условие – то я хочу или не хочу, но я должен собирать под это голоса и буду делать это», - сказал Давид Арахамия.

Депутаты предлагают остановить в отношении военнослужащих исполнительные производства и сняты наложенные аресты на счета

Предлагается остановить в отношении военнослужащих все исполнительные производства, кроме решений о взыскании алиментов, возмещении ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, и снять наложенные аресты на счета.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Давид Арахамия пояснил, что депутатам, не голосующим за законопроекты, которых требуют международными партнерами, грозит «вылет» из фракции

14:34, 3 августа 2023
«Если партнеры считают, что это нужно сделать, после консультаций, на которых мы максимально сопротивлялись, но все равно это было поставлено как жесткое условие – то я хочу или не хочу, но я должен собирать под это голоса и буду делать это», - сказал Давид Арахамия.
Давид Арахамия пояснил, что депутатам, не голосующим за законопроекты, которых требуют международными партнерами, грозит «вылет» из фракции
Источник фото: apostrophe.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что еще несколько народных депутатов находятся на грани «вылета» из фракции из-за нежелания поддерживать законопроекты, принятие которых требуют западные партнеры Украины, в том числе для предоставления дальнейшей финансовой помощи. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

Так, на вопрос, кандидаты ли еще на исключение из фракции «Слуга народа», Давид Арахамия пояснил, что «у парламента сейчас есть историческая задача – приблизить вступление Украины в Евросоюз».

«Это не только семь критериев, которые на поверхности, это еще 37 евроинтеграционных законов, которые должны быть приняты. Не все из нужных законов популярны – например, законопроект о возврате налогов на прежний, довоенный уровень и возобновление проверок был непопулярным, и я тяжело собрал за него голоса.

Но это было условие предоставления нам макрофинансовой помощи.

На сегодняшний день уже, наверное, более 60 копеек в каждой гривне, которая есть в бюджете, – это деньги иностранных партнеров. И если партнеры считают, что это нужно сделать, после консультаций, на которых мы максимально сопротивлялись, но все равно это было поставлено как жесткое условие – то я хочу или не хочу, но я должен собирать под это голоса и делать это.

Конечно, у нас некоторые хотят быть популярными, сказать, что они не будут за что-то голосовать, поскольку считают, что для них так политически выгоднее.

Но у нас сейчас никаких выборов нет, политики как таковой нет, мы живем в повестке дня, когда мы должны выполнить первое, второе, третье, и этот список обязателен.

И те, кто не хотят поддерживать – мое мнение: пусть сдают мандат, потом пусть идут на следующие выборы, когда они будут проводиться, и рассказывают избирателям, какие они были хорошие, когда за что-то не проголосовали», - подчеркнул Давид Арахамия.

Что касается конкретных людей, он отметил, что «их несколько, мы берем их в работу, даем последний шанс, показываем им результаты важных голосований».

«Например, по религиозным вопросам мы всегда имеем свободное голосование, по таким вопросам, как Стамбульская конвенция, тоже. А когда есть международные обязательства, взятые государством, я не вижу коридора для плюрализма мнений, эти решения нужно просто выполнять, как обещали», – сказал глава фракции.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что если эти несколько человек не проголосуют по ключевым законам, вытащат карточку, не придут на заседание и тому подобное, то будет решение об исключении и последующем давлении, чтобы они сдали мандат», Давид Арахамия ответил: «Абсолютно верно».

Также он объяснил ситуацию вокруг Юрия Аристова.

«Обычно триггером являются журналисты, потому что мы не знали, я не знал как глава фракции, что Аристов летал на Мальдивы.

Он у меня принимал допуск на поездку в Вильнюс, и он там был, я видел фото, которые он публиковал. Он встречался с представителями оборонного комитета, и я подумал, что все хорошо. Я его жду следующего заседания Верховной Рады. Он пришел туда. И если бы не было журналистского расследования, мы бы ничего и не знали», отметил Арахамия.

«История будет судить не по тому, кто изгнал или не изгнал Аристова, а по тому, принял ли парламент девятого созыва необходимые законы, и приняли ли нас, не приняли ли в Европейский Союз», добавил он.

Что касается выезда за границу другого депутата, Богдана Торохтия, то Давид Арахамия объяснил следующее.

«Тогда ему был выписан отпуск, в то время еще можно было так поступать, и он уехал за ребенком. Я здесь не хотел бы особо прибегать к деталям, но там были судебные процессы вокруг ребенка, и он его сопровождал.

Это не Аристов с Мальдивами. Но все равно, вы не представляете, сколько раз я с использованием нецензурной лексики разговаривал с Торохтием. Я даже с женой познакомился, и ей это выразил. Но все же это немного та ситуация. Здесь есть некоторые попытки манипулировать ситуацией, чтобы еще больше уменьшить нашу фракцию.

А на Аристова на нас никакого давления не было. Как появилась информация от журналистов, мы сразу верифицировали информацию и мгновенно приняли решение. По Торохтию было давление, но я разобрался. Да, это вина, но не столько его, сколько его жены, которая не является членом фракции. И, наконец, Торохтий все равно понесет за это политическую ответственность, если захочет еще раз куда-нибудь баллотироваться», - считает Давид Арахамия.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Лісовська
    Олена Лісовська
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду