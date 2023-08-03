ПФУ розпочав фінансування виплат за серпень

На пенсійні виплати спрямовано понад 800 млн гривень.

Фінансування виплат Пенсійного фонду за липень завершено. 2 серпня розпочато фінансування виплат за серпень, – повідомляє Урядовий портал.

На пенсійні виплати через АТ «Укрпошта» спрямовано 812,4 млн грн;

на виплату житлових субсидій та пільг – 91,1 млн грн;

на оплату лікарняних – 108,0 млн грн.

Крім того, у серпні вже надано 92 тисяч послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що в Україні деякі категорії громадян можуть вийти на пенсію достроково. Причому, достроковий вихід на пенсію дозволено як жінкам, так і чоловікам.

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