ПФУ розпочав фінансування виплат за серпень

Фінансування виплат Пенсійного фонду за липень завершено. 2 серпня розпочато фінансування виплат за серпень, – повідомляє Урядовий портал.
На пенсійні виплати через АТ «Укрпошта» спрямовано 812,4 млн грн;
- на виплату житлових субсидій та пільг – 91,1 млн грн;
- на оплату лікарняних – 108,0 млн грн.
Крім того, у серпні вже надано 92 тисяч послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, що в Україні деякі категорії громадян можуть вийти на пенсію достроково. Причому, достроковий вихід на пенсію дозволено як жінкам, так і чоловікам.
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