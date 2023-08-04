У Борисполі 5-річна дівчинка хотіла спуститись з вікна 2-го поверху по канату, відео

Жителям будинку довелось викликати рятувальників, щоб зняти дитину.

У Борисполі Київської області 5-річна дівчинка намагалася спуститись з вікна другого поверху по канату. Дитина хотіла самотужки злізти по канату на подвір'я. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Жителі будинку вмовили дівчинку не робити цього та наполягли на тому, щоб вона залізла назад до квартири.

По прибуттю рятувальники спустили дівчинку з підвіконня і передали працівникам поліції.

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