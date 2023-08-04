В Борисполе 5-летняя девочка хотела спуститься из окна 2-го этажа по канату, видео

Жителям дома пришлось вызвать спасателей, чтобы снять ребенка.

В Борисполе Киевской области 5-летняя девочка пыталась спуститься из окна второго этажа по канату. Ребенок хотел самостоятельно слезть по канату во двор. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Жители дома уговорили девочку не делать этого и настояли на том, чтобы она забралась обратно в квартиру.

По прибытии спасатели спустили девочку с подоконника и передали сотрудникам полиции.

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