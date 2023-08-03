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Депутаты намерены решить проблему наличия двух верховных судов в Украине

Верховной Раде в скором времени будет предложено рассмотреть законопроект о решении вопроса наличия в Украине двух верховных судов – Верховного Суда и Верховного Суда Украины.

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  1. В мире

Евросоюз осудил угрозы рф применить ядерное оружие в войне против Украины

16:58, 3 августа 2023
В ЕС обеспокоены заявлениями рф о ее готовности к ядерному испытанию.
Евросоюз осудил угрозы рф применить ядерное оружие в войне против Украины
Источник фото: LB.ua
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Евросоюз осудил угрозы россии применить ядерное оружие в войне против Украины и отметил соблюдение кремлем своих обязательств, в частности в заявлении с Китаем, – сообщает пресс-служба.

«ЕС осуждает действия и угрозы россии по применению ядерной силы в ее незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войне против Украины», – говорится в заявлении на заседании Первого подготовительного комитета 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в среду в Вене.

В ЕС напомнили рф, что 3 января 2022 года страна подписала совместное заявление лидеров пяти ядерных держав, подтвердив, среди прочего, что войну невозможно выиграть и она никогда не должна вестись.

«Кроме того, она (россия, – ред.) подтвердила это обязательство в совместном заявлении с Китаем от 22 марта 2023 года. Мы призываем Россию уважать обязательства, содержащиеся в нем. Потеря доверия к ядерной державе, которая не соблюдает своих гарантий безопасности, подрывает ДНЯО и архитектуру разоружения и нераспространения», – отмечается в заявлении.

Кроме того, ЕС выразил тревогу из-за заявления рф о ее готовности к ядерному испытанию и призвал соблюдать свои обязательства как участника ДНЯО.

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