Евросоюз осудил угрозы рф применить ядерное оружие в войне против Украины

В ЕС обеспокоены заявлениями рф о ее готовности к ядерному испытанию.

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Евросоюз осудил угрозы россии применить ядерное оружие в войне против Украины и отметил соблюдение кремлем своих обязательств, в частности в заявлении с Китаем, – сообщает пресс-служба.

«ЕС осуждает действия и угрозы россии по применению ядерной силы в ее незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войне против Украины», – говорится в заявлении на заседании Первого подготовительного комитета 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в среду в Вене.

В ЕС напомнили рф, что 3 января 2022 года страна подписала совместное заявление лидеров пяти ядерных держав, подтвердив, среди прочего, что войну невозможно выиграть и она никогда не должна вестись.

«Кроме того, она (россия, – ред.) подтвердила это обязательство в совместном заявлении с Китаем от 22 марта 2023 года. Мы призываем Россию уважать обязательства, содержащиеся в нем. Потеря доверия к ядерной державе, которая не соблюдает своих гарантий безопасности, подрывает ДНЯО и архитектуру разоружения и нераспространения», – отмечается в заявлении.

Кроме того, ЕС выразил тревогу из-за заявления рф о ее готовности к ядерному испытанию и призвал соблюдать свои обязательства как участника ДНЯО.

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