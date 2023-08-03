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  1. В Украине

Обеспечение идентификации товаров с учетом последних изменений: разъяснение ГТСУ

16:39, 3 августа 2023
В Государственной таможенной службе Украины указали на ряд аспектов относительно обеспечения идентификации товаров.
Обеспечение идентификации товаров с учетом последних изменений: разъяснение ГТСУ
Фото: ukrinform.com
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Государственная таможенная служба Украины разъяснила вопрос обеспечения идентификации товаров с учетом последних изменений, внесенных в Таможенный кодекс Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГТСУ.

Согласно согласованной Министерством финансов Украины позиции относительно предоставления дополнительных разъяснений в части обеспечения идентификации товаров, транспортных средств коммерческого назначения с учетом изменений, внесенных в Таможенный кодекс Украины в соответствии с Законом Украины № 3229, ведомство информирует:

«Статьей 326 Таможенного кодекса Украины предусмотрено обеспечение идентификации осуществляется путем наложения таможенных обеспечений: одноразовых номерных запорно-пломбовых устройств, пломб, печатей, голографических меток, нанесения цифровой, буквенной или иной маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, взятия проб товаров, транспортных средств коммерческого назначения, чертежей, масштабных изображений, изготовления фотографий, иллюстраций, использования товаросопроводительной документации.

Частью второй статьи 258 Кодекса установлено, что по решению таможенного органа таможенное оформление и выпуск товаров, транспортных средств коммерческого назначения в соответствии с таможенным режимом экспорта может осуществляться без их предъявления таможенному органу, которому подана таможенная декларация, заполненная в обычном порядке. Решение о возможности выпуска товаров, транспортных средств коммерческого назначения без их предъявления таможенному органу или о необходимости такого предъявления принимается таможенным органом на основе результатов анализа рисков в срок не более четырех рабочих часов с момента принятия таможенной декларации, заполненной в обычном порядке соответственно в таможенный режим экспорта.

Таким образом, в случае принятия таможенным органом решения согласно части второй статьи 258 Кодекса, то есть без предъявления товаров, транспортных средств коммерческого назначения в соответствии с таможенным режимом экспорта таможенному органу оформления, идентификация таких товаров и транспортных средств может производиться путем применения предусмотренных статьей 326 Кодекс средств идентификации, в частности, описания товаров, изготовление фотографий, использование товаросопроводительной документации.

Обращаем внимание, что положения части второй статьи 258 Кодекса утрачивают силу с 07.11.2023 года в соответствии с пунктом 2 раздела II Закона Украины от 02.10.2019 № 141-IX «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по некоторым вопросам функционирования авторизованных экономических операторов» (с изменениями, внесенными Законом Украины от 01.04.2022 № 2173-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об администрировании отдельных налогов в период военного, чрезвычайного положения»)», - сказано в разъяснении.

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