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  1. В Україні

Забезпечення ідентифікації товарів з урахуванням останніх змін: роз’яснення ДМСУ

16:39, 3 серпня 2023
У Державній митній службі України вказали на низку аспектів щодо забезпечення ідентифікації товарів.
Забезпечення ідентифікації товарів з урахуванням останніх змін: роз’яснення ДМСУ
Фото: ukrinform.com
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Державна митна служба України роз’яснила питання забезпечення ідентифікації товарів з урахуванням останніх змін, внесених до Митного кодексу України. Про це повідомили у пресслужбі ДМСУ.

Згідно з погодженою Міністерством фінансів України позицією щодо надання додаткових роз'яснень в частині забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного призначення з урахуванням змін, внесених до Митного кодексу України відповідно до Закону України № 3229, відомство інформує: 

«Статтею 326 Митного кодексу України передбачено забезпечення ідентифікації здійснюється шляхом накладання митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбових пристроїв, пломб, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставляння штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів, транспортних засобів комерційного призначення, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.

Частиною другою статті 258 Кодексу встановлено, що за рішенням митного органу митне оформлення та випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до митного режиму експорту може здійснюватися без їх пред'явлення митному органу, якому подано митну декларацію, заповнену у звичайному порядку. Рішення про можливість випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення без їх пред'явлення митному органу або про необхідність такого пред'явлення приймається митним органом на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше чотирьох робочих годин з моменту прийняття митної декларації, заповненої у звичайному порядку відповідно до митного режиму експорту.

Таким чином, у разі прийняття митним органом рішення згідно із частиною другою статті 258 Кодексу, тобто без пред'явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до митного режиму експорту митному органу оформлення, ідентифікація таких товарів та транспортних засобів може здійснюватися шляхом застосування передбачених статтею 326 Кодексу засобів ідентифікації, зокрема, опису товарів, виготовлення фотографій, використання товаросупровідної документації.

Звертаємо увагу, що положення частини другої статті 258 Кодексу втрачають чинність з 07.11.2023 року відповідно до пункту 2 розділу ІІ Закону України від 02.10.2019 № 141-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (із змінами, внесеними Законом України від 01.04.2022 № 2173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану»)», - сказано у роз’ясненні.

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