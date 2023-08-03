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ВРП звільнила Ольгу Єфімову та Світлану Коваль з посад суддів Апеляційного суду Києва

13:51, 3 серпня 2023
Суддів було звільнено через вчинення істотного дисциплінарного проступку.
ВРП звільнила Ольгу Єфімову та Світлану Коваль з посад суддів Апеляційного суду Києва
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У четвер, 3 серпня, Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення Ольги Єфімової та Світлани Коваль з посад суддів Апеляційного суду міста Києва. Про це повідомляє офіційний сайт ВРП.

Рішення було прийнято на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України (вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді).

«Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі рішення Вищої ради юстиції від 31 березня 2016 року №709/0/15-16 про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення суддів Апеляційного суду міста Києва, зокрема, Єфімової Ольги Іванівни і Коваль Світлани Миколаївни за порушення присяги, яке було переглянуто в судовому порядку та залишено без змін.

Сьогоднішнє рішення Вищої ради правосуддя прийнято на виконання повноважень, передбачених абзацом другим пункту 14 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 21 грудня 2016 року № 1798-VІІІ «Про Вищу раду правосуддя», згідно з яким суддя, щодо якого до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» Вищою радою юстиції внесено подання про його звільнення з посади за порушення ним присяги і рішення щодо якого не було прийнято Президентом України чи Верховною Радою України, звільняється з посади судді на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України», - сказано у повідомленні.

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