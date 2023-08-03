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ВСП уволил Ольгу Ефимову и Светлану Коваль с должностей судей Апелляционного суда Киева

13:51, 3 августа 2023
Судьи были уволены из-за существенного дисциплинарного проступка.
ВСП уволил Ольгу Ефимову и Светлану Коваль с должностей судей Апелляционного суда Киева
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В четверг, 3 августа, Высший совет правосудия принял решение об увольнении Ольги Ефимовой и Светланы Коваль с должностей судей Апелляционного суда города Киева. Об этом сообщает официальный сайт ВСП.

Решение было принято на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины (совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности).

«Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании решения Высшего совета юстиции от 31 марта 2016 №709/0/15-16 о внесении представления в Верховную Раду Украины об увольнении судей Апелляционного суда города Киева, в частности, Ефимовой Ольги Ивановны и Коваль Светланы Николаевны за нарушение присяги, которое было пересмотрено в судебном порядке и оставлено без изменений.

Сегодняшнее решение Высшего совета правосудия принято во исполнение полномочий, предусмотренных абзацем вторым пункта 14 раздела III «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 21 декабря 2016 г. № 1798-VIII «О Высшем совете правосудия», согласно которому судья, в отношении которого до вступления в силу в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» Высшим советом юстиции внесено представление о его освобождении от должности за нарушение им присяги и решение о котором не было принято Президентом Украины или Верховной Радой Украины, увольняется из должности судьи на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины», - говорится в сообщении.

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