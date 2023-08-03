На Прикарпатье судили депутата, который насмерть сбил ребенка, но виновным себя не признал, – СМИ

В Ивано-Франковске вынесли приговор депутату, который насмерть сбил 9-летнюю девочку и сбежал.

В Ивано-Франковске депутат Яремчанского горсовета Василий Павлюк насмерть сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Городской суд признал Павлюка виновным и назначил ему четыре года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на два года, – сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что ДТП произошло 20 января 2022 года в селе Лоева Надворнянского района. Павлюк тогда возглавлял Надворнянский лесхоз, ехал за рулем служебного кроссовера Renault Duster. По обочине шла женщина с двумя детьми, но водитель по невнимательности выбрал опасную скорость и сбил 9-летнего ребенка.

В суде экс-лесничий своей вины не признал. Объяснил, что во время движения в селе Лоева он почувствовал стук в правой части автомобиля. Подумал, что это стучит ходовая и не придал этому внимания. Проехав еще некоторое время решил развернуться и посмотреть случайно не наехал на препятствие на дороге. Проехав место, где почувствовал стук автомобиля и никого не увидев, снова развернулся и поехал домой.

Водитель заявлял, что «постоянно смотрел вперед и не отвлекался, но почему не видел ребенка и момент наезда на него объяснить не смог».

Мать погибшей в суде рассказала, что она с малолетним сыном и дочкой шли по обочине, она была впереди, за ней сын, а последней шла дочь. Она не видела момента столкновения, но услышала крики сына.

Суд признал Василия Павлюка виновным в совершении ДТП и в оставлении потерпевшей в опасности, назначив четыре года тюрьмы с запретом управлять транспортными средствами в течение двух лет. На приговор еще может быть подана апелляция.

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