В Одессе изъяли контрафактные электронные сигареты на 4 млн грн

Из сладов было изъято более 2500 электронных сигарет, около 4600 штук табака для кальяна, жидкости для наполнения электронных сигарет.

Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что в Одессе была разоблачена группа лиц, распространявших контрафактные подакцизные товары. Об этом говорится на официальном сайте БЭБ.

Детективы Бюро установили, что злоумышленники долгое время покупали и перепродавали электронные устройства для курения с марками акцизного налога, которые имеют признаки подделки, и табак для кальянов. Реализовавшие контрафактный товар лица осуществляли на территории Украины, в том числе через сеть Интернет.

Такая незаконная деятельность привела к неуплате акцизного налога в особо крупных размерах.

Детективы БЭБ провели обыски в складских и торговых помещениях, где обнаружили и изъяли более 2500 электронных сигарет, около 4600 штук табака для кальяна, жидкости для наполнения электронных сигарет.

В ведомстве отмечают, что ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет четыре миллиона гривен.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме.

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