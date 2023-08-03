Столичный «бизнес» по проституции: разоблачена группа сутенеров, которые привлекли к деятельности более 100 женщин

В Киеве 30-летняя втянула в занятие проституцией более 100 женщин.

Источник фото: МВД

В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу сутенеров. 30-летняя харьковчанка, организатор группы, развернула деятельность в столице и нескольких областных центрах государства, – сообщает пресс-служба МВД.

Для раскрутки «бизнеса» женщина создали специализированный Telegram-канал, где размещалось более 30 анкет женщин с их портфолио, а также прейскурант. В занятие проституцией сутенерша втянула более 100 женщин.

Стоимость сексуальных услуг проституток достигала от 300 долларов США в час до 2000 долларов США за ночь.

Организатор преступной группы задержана и сообщено о подозрении в совершении сутенерства в составе группы лиц по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины, ей грозит до семи лет лишения свободы. После проведения первоочередных следственных действий сообщение о подозрении получат и другие участники криминальной схемы.

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