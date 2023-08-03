Гибель руководства МВД в авиакатастрофе: сообщено о подозрении должностным лицам ГСЧС

Чиновникам ГСЧС сообщено о подозрении по делу о гибели министра Дениса Монастырского, государственного секретаря Юрия Лубковича и первого заместителя министра Евгения Енина.

Сообщено о подозрении должностным лицам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Отмечается, что они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины.

Летательный аппарат потерпел крушение 18 января 2023 года в Броварах.

В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности Михаил Павлушко, фотограф Николай Анацкий.

Также погиб весь экипаж: командир воздушного судна Александр Василенко, пилот авиационной эскадрильи Константин Коваленко, бортовой механик Иван Касьянов.

В частности, о подозрении сообщено:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командира части;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Следователи ГБР возобновили поминутный день аварии, в том числе расшифровали «черные ящики».

Установлено, что в январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.

Несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий.

Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажное здание и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра в результате отсутствия необходимых навыков допустил столкновение с землей.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние строения и припаркованные авто.

Кроме высокопоставленных чиновников МВД в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые именно пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести», — отметили в ГБР.

Чиновникам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.

Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер.

Ранее мы писали, что версия диверсии по авиакатастрофе вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, не подтвердилась.

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