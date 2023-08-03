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Депутати збираються вирішити проблему наявності двох верховних судів в Україні

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  1. В Україні

Столичний «бізнес» з проституції: викрито групу сутенерів, які залучили до діяльності понад 100 жінок

21:03, 3 серпня 2023
У Києві 30-річна втягнула у заняття проституцією понад 100 жінок.
Столичний «бізнес» з проституції: викрито групу сутенерів, які залучили до діяльності понад 100 жінок
Джерело фото: МВС
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У Києві правоохоронці викрили злочинну групу сутенерів. 30-річна харків’янка, організаторка групи, розгорнула діяльність в столиці та кількох обласних центрах держави, – повідомляє пресслужба МВС.

Для розкрутки «бізнесу» жінка створили спеціалізований Telegram-канал, де  розміщувалося понад 30 анкет жінок із їхніми портфоліо, а також прейскурант. У заняття проституцією сутенерка втягнула понад 100 жінок.

Вартість сексуальних послуг повій сягала від 300 доларів США за годину до 2000 доларів США за ніч.

Організаторку злочинної групи затримано та повідомлено про підозру у вчиненні сутенерства в складі групи осіб за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України, їй загрожує до семи років позбавлення волі. Після проведення першочергових слідчих дій повідомлення про підозру отримають й інші учасники кримінальної схеми.

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