У Одесі вилучили контрафактні електронні сигарети на 4 млн грн

Зі складів було вилучено понад 2500 електронних сигарет, майже 4600 штук тютюну для кальяну, рідини для наповнення електронних сигарет.

Бюро економічної безпеки України повідомило, що у Одесі було викрито групу осіб, які розповсюджували контрафактні підакцизні товари. Про це йдеться на офіційному сайті БЕБ.

Детективи Бюро встановили, що зловмисники упродовж тривалого часу купували та перепродавали електронні пристрої для куріння з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки, та тютюн для кальянів. Реалізували контрафактний товар особи здійснювали на території України, у тому числі через мережу Інтернет.

Така незаконна діяльність призвела до несплати акцизного податку в особливо великих розмірах.

Детективи БЕБ провели обшуки в складських та торгових приміщеннях, де виявили та вилучили понад 2500 електронних сигарет, майже 4600 штук тютюну для кальяну, рідини для наповнення електронних сигарет тощо.

У відомстві зазначають, що орієнтовна вартість вилученої продукції становить чотири мільйона гривень.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до схеми.

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