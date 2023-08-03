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  1. В Україні

На Прикарпатті судили депутата, який на смерть збив дитину, але винним себе не визнав, – ЗМІ

19:28, 3 серпня 2023
В Івано-Франківську винесли вирок депутату, який на смерть збив 9-річну дівчинку та втік.
На Прикарпатті судили депутата, який на смерть збив дитину, але винним себе не визнав, – ЗМІ
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В Івано-Франківську депутат Яремчанської міськради Василь Павлюк на смерть збив 9-річну дівчинку та втік з місця події. Міський суд визнав Павлюка винним та призначив йому чотири роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на два роки, – повідомляє Zaxid.net.

Зазначається, що ДТП трапилась 20 січня 2022 року селі Лоєва Надвірнянського району. Павлюк тоді очолював Надвірнянський лісгосп, їхав за кермом службового кросовера Renault Duster. По узбіччю йшла жінка з двома дітьми, але водій через неуважність обрав небезпечну швидкості та збив 9-річну дитину.

У суді екслісник своєї вини не визнав. Пояснив, що під час руху у селі Лоєва він відчув стук в правій частині автомобіля. Подумав, що це стукає ходова та не придав цьому уваги. Проїхавши ще деякий час вирішив розвернутись та подивитись чи випадково не наїхав на перешкоду на дорозі. Проїхавши місце, де відчув стук автомобіля та нікого не побачивши, знову розвернувся та поїхав додому.

Водій заявляв, що «постійно дивився вперед і не відволікався, але чому не бачив дитину та момент наїзду на неї пояснити не зміг».

Матір загиблої у суді розповіла, що вона з малолітнім сином та доньку йшли по узбіччі, вона була попереду, за нею син, а останньою йшла донька. Вона не бачила моменту зіткнення, але почула крики сина.

Суд визнав Василя Павлюка винним у вчиненні ДТП та у залишенні потерпілої у небезпеці, призначивши чотири роки тюрми з забороною керувати транспортними засобами протягом двох років. На вирок ще може бути подана апеляція.

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суд ДТП
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