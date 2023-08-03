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  1. У світі

Євросоюз засудив погрози рф застосувати ядерну зброю у війні проти України

16:58, 3 серпня 2023
У ЄС занепокоєні заявами рф про її готовність до ядерного випробування.
Євросоюз засудив погрози рф застосувати ядерну зброю у війні проти України
Джерело фото: LB.ua
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Євросоюз засудив погрози росії застосувати ядерну зброю у війні проти України та наголосив на дотриманні кремлем своїх зобов’язань, зокрема у заяві з Китаєм, – повідомляє пресслужба.

«ЄС засуджує дії та погрози Росії із застосування ядерної сили в її незаконній, невиправданій та неспровокованій агресивній війні проти України», – йдеться в заяві на засіданні Першого підготовчого комітету 11-ї оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у середу у Відні.

У ЄС нагадали рф, що 3 січня 2022 року країна підписала спільну заяву лідерів п'яти ядерних держав, підтвердивши, серед іншого, що війну неможливо виграти й вона ніколи не повинна вестися.

«Крім того, вона (росія, – ред.) підтвердила це зобов'язання у спільній заяві з Китаєм від 22 березня 2023 року. Ми закликаємо Росію поважати зобов'язання, що містяться в ній. Втрата довіри до ядерної держави, яка не дотримується своїх гарантій безпеки, підриває ДНЯЗ та архітектуру роззброєння і нерозповсюдження», – зазначається у заяві.

Крім того, ЄС виразив тривогу через заяву рф про її готовність до ядерного випробування та закликав дотримуватися своїх зобов’язань як учасниці ДНЯЗ.

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