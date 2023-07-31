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Вихід на пенсію в 50 років: хто має право та на яких умовах

22:40, 31 липня 2023
Достроковий вихід на пенсію дозволено як жінкам, так і чоловікам.
Вихід на пенсію в 50 років: хто має право та на яких умовах
Фото: bug.org.ua
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В Україні деякі категорії громадян можуть вийти на пенсію достроково. Причому, достроковий вихід на пенсію дозволено як жінкам, так і чоловікам. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Отже, право на пенсію у 50 років мають жінки, які народили п’ятьох або більше дітей. Але є ще одна умова – потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Також на достроковий вихід на пенсію можуть розраховувати чоловіки. Багатодітний батько має право на отримання дострокової пенсії за умови, що мати не скористалася своїм правом або у разі її відсутності.

Зазначається, що багатодітний тато має право вийти на пенсію у 55 років за наявності 20-річного страхового стажу.

Як оформити дострокову пенсію?

Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу Пенсійного фонду у строк не раніше, ніж за один місяць до пенсійного віку (50-річчя для жінок) та бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку. Якщо заява була подана вчасно, виплати надходитимуть з дня 50-річчя. Якщо заяву буде подано пізніше тримісячного терміну, то виплати почнуть нараховувати не з дати досягнення 50-річчя, а з дати подання заяви.

Які документи необхідні для призначення пенсії?

У ПФУ потрібно надати такі документи:

  • документ, що засвідчує особу.
  • документ, що засвідчує придбаний страховий стаж.
  • свідоцтва про народження дітей або їх паспорт.

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