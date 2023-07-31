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Выход на пенсию в 50 лет: кто имеет право и на каких условиях

22:40, 31 июля 2023
Досрочный выход на пенсию разрешен как женщинам, так и мужчинам.
Выход на пенсию в 50 лет: кто имеет право и на каких условиях
Фото: bug.org.ua
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В Украине некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. Причем досрочный выход на пенсию разрешен как женщинам, так и мужчинам. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Следовательно, право на пенсию в 50 лет имеют женщины, родившие пятерых или более детей. Но есть еще одно условие – нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Также на досрочный уход на пенсию могут рассчитывать мужчины. Многодетный родитель имеет право на получение досрочной пенсии при условии, что мать не воспользовалась своим правом или в случае отсутствия.

Указано, что многодетный папа имеет право выйти на пенсию в 55 лет при наличии 20-летнего страхового стажа.

Как оформить досрочную пенсию?

Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать в орган Пенсионного фонда в срок не ранее чем за один месяц до пенсионного возраста (50-летие для женщин) и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста. Если заявление было подано в срок, выплаты будут поступать со дня 50-летия. Если заявление будет подано позже трехмесячного срока, то выплаты начнут начислять не с даты достижения 50-летия, а с даты подачи заявления.

Какие документы необходимы для назначения пенсии?

В ПФУ необходимо предоставить следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность.
  • документ, удостоверяющий приобретенный страховой стаж.
  • свидетельства о рождении детей или их паспорте.

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