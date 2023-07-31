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В Киеве чиновник КГГА брал дань с автоперевозчиков на сотни тысяч долларов

15:56, 31 июля 2023
Чиновник КГГА, который систематически брал деньги от частных автобусных перевозчиков, теперь предстанет перед судом.
В Киеве чиновник КГГА брал дань с автоперевозчиков на сотни тысяч долларов
Фото: ГБР
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Один из заместителей начальника департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, который систематически брал деньги от частных автобусных перевозчиков столицы, предстанет перед судом.

Как сообщил официальный сайт ГБР, работники Бюро завершили досудебное расследование в отношении чиновника, а обвинительный акт уже направлен в суд.

В ведомстве отмечают, что чиновник КГГА шантажировал столичных перевозчиков препятствиями в работе, если те не будут платить ему дань.

«Должностное лицо разработало схему, по которой перевозчики должны платить ежедневную фиксированную плату с каждого из сотен автобусов, которые выходили на рейсы в Киеве.

Его посредником стал знакомый, возглавлявший одно из государственных предприятий столицы.

Задокументировано, что чиновник требовал от совладельца трех киевских предприятий, осуществлявших автобусные перевозки пассажиров, 100 тыс. долларов США за беспрепятственную предпринимательскую деятельность и еще 120 тыс. американских долларов – за продление 4 договоров на перевозку пассажиров. При этом, согласно условиям военного положения, киевские власти должны были автоматически продлить действие этих договоров до конца войны», - говорится в сообщении.

Для того чтобы предприниматель быстрее принял «правильное решение», злоумышленники постоянно давили на него, угрожали проведением внеплановых проверок предприятий по соблюдению условий договоров и правил перевозки пассажиров.

До начала полномасштабной российской агрессии перевозчик уже «оплачивал» дань должностному лицу, что также задокументировано работниками ГБР.

В ходе досудебного расследования задокументированы еще три факта передачи предпринимателем средств на общую сумму более 270 тыс. долларов США.

Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства чиновника обнаружен и изъят ударно-дистанционный запал УДО и снаряжен взрывчатым веществом корпус ручной осколочной гранаты РГН, которые при сочетании в единую конструкцию образуют ручную осколочную гранату РГН.

Чиновник КГГА и его сообщник обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Также должностное лицо КГГА обвиняется в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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