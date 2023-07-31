Парламент одобрил законопроект об упрощении условий хозяйственной деятельности во время войны за основу: что будут упрощать

Вместе с тем, в проекте Закона выявлены отдельные положения, содержащие коррупциогенные факторы, а именно Правительство приобретает дискреционные полномочия по принятию решения о том, какие из видов хозяйственной деятельности должны осуществляться на основании разрешительных документов, а какие – по декларативному принципу.

Фото: kmu.gov.ua

Парламент 28 июля принял за основу законопроект об упрощении условий хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) состояния в Украине №7331, автором которого выступает Минэкономики.

Министерство предлагает установить, что субъекты хозяйствования будут приобретать права на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности в период военного положения на основании представления в соответствующие органы лицензирования, разрешительных органов и субъектов предоставления публичных (электронных публичных) услуг, декларации о производстве хозяйственной деятельности без получения документов разрешительного характера, лицензий или других результатов предоставления публичных услуг, получение которых предусмотрено законодательством. Такой шаг, по мнению Минэкономики, позволит упростить ведение хозяйственной деятельности и ведение бизнеса во время войны.

Кроме того, Правительство будет определять порядок представления декларации, перечень вносимых в декларацию сведений и перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться субъектами хозяйствования на основании представления такой декларации.

При этом Комитет ВР по антикоррупционной политике обратил внимание, что положения проекта требуют доработки с целью устранения дискреционных полномочий, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений.

«В проекте Закона выявлены отдельные положения, содержащие коррупциогенные факторы. Так, проектом на период военного (чрезвычайного) состояния субъектам хозяйствования предоставляется право осуществления хозяйственной деятельности без получения документов разрешительного характера путем безвозмездного представления в соответствующие разрешительные органы соответствующей декларации. При этом Кабинету Министров предоставляются полномочия по самостоятельному определению перечня видов хозяйственной деятельности, которые не могут производиться на основании представления декларации (новый пункт 2-2 статьи 11 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», новый пункт 6-1 статьи 21 « О лицензировании видов хозяйственной деятельности», новый пункт 3-1 статьи 14 Закона Украины «Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг»). Однако в проекте Закона отсутствуют четкие критерии для определения таких видов хозяйственной деятельности.

Следовательно, создаются условия, при которых Правительство приобретает дискреционные полномочия по принятию решения о том, какие из видов хозяйственной деятельности должны осуществляться на основании разрешительных документов, а какие – по декларативному принципу.

Кроме того, такое предложение противоречит ч.1 статьи 4 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», согласно которой необходимость получения документов разрешительного характера устанавливается исключительно законами, создающими коллизию между нормами законов», - отметили в Комитете.

Які зміни передбачені

У Законі «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» пропонують визначити наступне.

У період воєнного (надзвичайного) стану право суб’єкта господарювання на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності може набуватися на підставі безоплатного подання до відповідних дозвільних органів декларації про провадження господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру, крім видів господарської діяльності, що визначаються КМУ.

Порядок подання декларації, перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації, перелік відомостей, які вносяться до декларації та особливості видачі документів дозвільного характеру визначаються КМУ. Заява та документи для одержання документів дозвільного характеру, декларація про провадження господарської діяльності можуть бути подані за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта у способи, передбачені частиною чотирнадцятою статті 41 цього Закону або інший спосіб, визначений КМУ.

Декларація є дійсною протягом періоду правового режиму воєнного (надзвичайного) стану та 3 місяців з моменту його припинення чи скасування.

Суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного (надзвичайного) стану можуть звернутися до відповідних дозвільних органів за одержанням відповідних документів дозвільного характеру у порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством.

Документи дозвільного характеру, строк дії яких закінчується у період воєнного (надзвичайного) стану вважаються такими, дію яких продовжено на період воєнного (надзвичайного) стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

У період воєнного (надзвичайного) стану зупиняється перебіг визначених законом строків звернення для переоформлення документів дозвільного характеру, внесення змін до інформації, зазначеної у деклараціях. З дня припинення чи скасування воєнного (надзвичайного) стану перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення.

Подання повідомлень, звітів або документів, подання яких вимагається відповідно до законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, здійснюється протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного (надзвичайного) стану за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи або в інші встановлені законом строки. У період воєнного (надзвичайного) стану зупиняється проведення планових перевірок додержання дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі.

У Законі «Про ліцензування видів господарської діяльності» виключено норму про те, що скарги розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення.

Також визначено, що у період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану право на провадження господарської діяльності або частини виду господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до відповідних органів ліцензування декларації про провадження господарської діяльності без отримання ліцензії. Декларація є дійсною протягом періоду правового режиму воєнного (надзвичайного) стану та трьох місяців з моменту його припинення чи скасування. Порядок подання декларації, перелік відомостей, які вносяться до декларації, перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації, визначаються Кабінетом Міністрів України. Заява та документи для одержання ліцензії, декларації про провадження господарської діяльності можуть бути подані за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта. Органи ліцензування ведуть реєстри поданих декларацій та розміщують їх на своїх офіційних вебсайтах.

До створення реєстрів інформація про подані декларації оприлюднюється на офіційних вебсайтах органів ліцензування. Особливості порядку ліцензування видів господарської діяльності у період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану, можуть встановлюватися у відповідних ліцензійних умовах, що затверджуються Кабінетом Міністрів України або іншим уповноваженим законом органом державної влади. Строкові ліцензії, строк дії яких закінчується у період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану вважаються такими, дію яких продовжено на період правового режиму воєнного (надзвичайного) стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування, а періодичні, чергові платежі за ними відстрочуються на строк, зазначений у цій частині.

Подання будь-яких повідомлень, звітів або документів, подання яких вимагається відповідно до норм законодавства з питань ліцензування у паперовій та/або в електронній формі, здійснюється протягом трьох місяців після припинення або скасування правового режиму воєнного (надзвичайного) стану за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи або в інші встановлені Законом строки.

Суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі відсутності відповідної ліцензії, не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування правового режиму воєнного (надзвичайного) стану можуть звернутися до відповідного органу ліцензування і отримати ліцензію в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством. У період воєнного (надзвичайного) стану зупиняється проведення планових перевірок органів ліцензування.

У Законі «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» зазначається, що у період воєнного (надзвичайного) стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до відповідних суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності без отримання результату надання публічної (електронної публічної) послуги, одержання якого передбачено законодавством, крім видів господарської діяльності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Порядок подання декларації, перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації, перелік відомостей, які вносяться до декларації, та особливості надання публічної (електронної публічної) послуги визначаються Кабінетом Міністрів України. Декларація про провадження господарської діяльності може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта.

Декларація є дійсною протягом періоду правового режиму воєнного (надзвичайного) стану та трьох місяців з моменту його припинення чи скасування. Суб’єкти надання публічних (електронних публічних) послуг ведуть реєстри поданих декларацій та розміщують їх на своїх офіційних вебсайтах. До створення реєстрів інформація про подані декларації оприлюднюється на офіційних вебсайтах таких суб’єктів.

Суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі відсутності результату надання публічної (електронної публічної) послуги, не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного (надзвичайного) стану можуть звернутися до відповідного суб’єкта надання публічної послуги за одержанням публічної (електронної публічної) послуги в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством. Результати надання публічних (електронних публічних) послуг, що не обумовлені міжнародними зобов’язаннями або іншими обмеженнями, встановленими законом, строк дії яких закінчується у період дії воєнного (надзвичайного) стану, вважаються такими, дію яких продовжено на період воєнного (надзвичайного) стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування, а періодичні, чергові платежі за ними відстрочуються на строк, зазначений у цій частині.

Подання будь-яких звітів або документів, подання яких вимагається відповідно до законодавства з питань надання публічних (електронних публічних) послуг, здійснюється протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного (надзвичайного) стану за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи, або в інші встановлені законом строки.

Автор: Наталья Мамченко

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