Парламент схвалив законопроект про спрощення умов провадження господарської діяльності під час війни за основу: що спрощуватимуть

Разом з тим, у проекті Закону виявлено окремі положення, що містять корупціогенні фактори, а саме Уряд набуває дискреційних повноважень щодо прийняття рішення про те, які з видів господарської діяльності повинні здійснюватися на підставі дозвільних документів, а які – за декларативним принципом.

Парламент 28 липня прийняв за основу законопроект щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану в Україні №7331, автором якого виступає Мінекономіки.

Міністерство пропонує встановити, що суб’єкти господарювання набуватимуть права на провадження окремих видів господарської діяльності у період воєнного стану на підставі подання до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг, декларації про провадження господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг, одержання яких передбачено законодавством. Такий крок, на думку Мінекономіки, дозволить спростити ведення господарської діяльності і започаткування бізнесу під час війни.

Крім того, Уряд визначатиме порядок подання декларації, перелік відомостей, які вносяться до декларації, та перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися суб’єктами господарювання на підставі подання такої декларації.

При цьому Комітет ВР з питань антикорупційної політики звернув увагу, що положення проекту потребують доопрацювання з метою усунення дискреційних повноважень, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

«У проекті Закону виявлено окремі положення, що містять корупціогенні фактори. Так, проектом на період воєнного (надзвичайного) стану суб’єктам господарювання надається право здійснення господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру шляхом безоплатного подання до відповідних дозвільних органів відповідної декларації. При цьому Кабінету Міністрів надаються повноваження щодо самостійного визначення переліку видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації (новий пункт 2-2 статті 11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», новий пункт 6-1 статті 21 «Про ліцензування видів господарської діяльності», новий пункт 3-1 статті 14 Закону України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг»). Однак, у проекті Закону відсутні чіткі критерії для визначення таких видів господарської діяльності.

Відтак створюються умови, за яких Уряд набуває дискреційних повноважень щодо прийняття рішення про те, які з видів господарської діяльності повинні здійснюватися на підставі дозвільних документів, а які – за декларативним принципом.

Окрім того, така пропозиція суперечить ч .1 статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до якої необхідність одержання документів дозвільного характеру встановлюється виключно законами, що створює колізію між нормами законів», - зазначили у Комітеті.

Які зміни передбачені

У Законі «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» пропонують визначити наступне.

У період воєнного (надзвичайного) стану право суб’єкта господарювання на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності може набуватися на підставі безоплатного подання до відповідних дозвільних органів декларації про провадження господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру, крім видів господарської діяльності, що визначаються КМУ.

Порядок подання декларації, перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації, перелік відомостей, які вносяться до декларації та особливості видачі документів дозвільного характеру визначаються КМУ. Заява та документи для одержання документів дозвільного характеру, декларація про провадження господарської діяльності можуть бути подані за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта у способи, передбачені частиною чотирнадцятою статті 41 цього Закону або інший спосіб, визначений КМУ.

Декларація є дійсною протягом періоду правового режиму воєнного (надзвичайного) стану та 3 місяців з моменту його припинення чи скасування.

Суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного (надзвичайного) стану можуть звернутися до відповідних дозвільних органів за одержанням відповідних документів дозвільного характеру у порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством.

Документи дозвільного характеру, строк дії яких закінчується у період воєнного (надзвичайного) стану вважаються такими, дію яких продовжено на період воєнного (надзвичайного) стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

У період воєнного (надзвичайного) стану зупиняється перебіг визначених законом строків звернення для переоформлення документів дозвільного характеру, внесення змін до інформації, зазначеної у деклараціях. З дня припинення чи скасування воєнного (надзвичайного) стану перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення.

Подання повідомлень, звітів або документів, подання яких вимагається відповідно до законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, здійснюється протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного (надзвичайного) стану за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи або в інші встановлені законом строки. У період воєнного (надзвичайного) стану зупиняється проведення планових перевірок додержання дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, встановленого порядку їх видачі.

У Законі «Про ліцензування видів господарської діяльності» виключено норму про те, що скарги розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення.

Також визначено, що у період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану право на провадження господарської діяльності або частини виду господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до відповідних органів ліцензування декларації про провадження господарської діяльності без отримання ліцензії. Декларація є дійсною протягом періоду правового режиму воєнного (надзвичайного) стану та трьох місяців з моменту його припинення чи скасування. Порядок подання декларації, перелік відомостей, які вносяться до декларації, перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації, визначаються Кабінетом Міністрів України. Заява та документи для одержання ліцензії, декларації про провадження господарської діяльності можуть бути подані за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта. Органи ліцензування ведуть реєстри поданих декларацій та розміщують їх на своїх офіційних вебсайтах.

До створення реєстрів інформація про подані декларації оприлюднюється на офіційних вебсайтах органів ліцензування. Особливості порядку ліцензування видів господарської діяльності у період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану, можуть встановлюватися у відповідних ліцензійних умовах, що затверджуються Кабінетом Міністрів України або іншим уповноваженим законом органом державної влади. Строкові ліцензії, строк дії яких закінчується у період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану вважаються такими, дію яких продовжено на період правового режиму воєнного (надзвичайного) стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування, а періодичні, чергові платежі за ними відстрочуються на строк, зазначений у цій частині.

Подання будь-яких повідомлень, звітів або документів, подання яких вимагається відповідно до норм законодавства з питань ліцензування у паперовій та/або в електронній формі, здійснюється протягом трьох місяців після припинення або скасування правового режиму воєнного (надзвичайного) стану за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи або в інші встановлені Законом строки.

Суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі відсутності відповідної ліцензії, не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування правового режиму воєнного (надзвичайного) стану можуть звернутися до відповідного органу ліцензування і отримати ліцензію в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством. У період воєнного (надзвичайного) стану зупиняється проведення планових перевірок органів ліцензування.

У Законі «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» зазначається, що у період воєнного (надзвичайного) стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до відповідних суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності без отримання результату надання публічної (електронної публічної) послуги, одержання якого передбачено законодавством, крім видів господарської діяльності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Порядок подання декларації, перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації, перелік відомостей, які вносяться до декларації, та особливості надання публічної (електронної публічної) послуги визначаються Кабінетом Міністрів України. Декларація про провадження господарської діяльності може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта.

Декларація є дійсною протягом періоду правового режиму воєнного (надзвичайного) стану та трьох місяців з моменту його припинення чи скасування. Суб’єкти надання публічних (електронних публічних) послуг ведуть реєстри поданих декларацій та розміщують їх на своїх офіційних вебсайтах. До створення реєстрів інформація про подані декларації оприлюднюється на офіційних вебсайтах таких суб’єктів.

Суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі відсутності результату надання публічної (електронної публічної) послуги, не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного (надзвичайного) стану можуть звернутися до відповідного суб’єкта надання публічної послуги за одержанням публічної (електронної публічної) послуги в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством. Результати надання публічних (електронних публічних) послуг, що не обумовлені міжнародними зобов’язаннями або іншими обмеженнями, встановленими законом, строк дії яких закінчується у період дії воєнного (надзвичайного) стану, вважаються такими, дію яких продовжено на період воєнного (надзвичайного) стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування, а періодичні, чергові платежі за ними відстрочуються на строк, зазначений у цій частині.

Подання будь-яких звітів або документів, подання яких вимагається відповідно до законодавства з питань надання публічних (електронних публічних) послуг, здійснюється протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного (надзвичайного) стану за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи, або в інші встановлені законом строки.

Автор: Наталя Мамченко

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