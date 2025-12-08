Призначення нового очільника ОП відкладається через міжнародні консультації — радник Президента Литвин

Радник Президента спростував чутки про умови Федорова і пояснив, що пауза пов’язана з переговорами зі США та іншими партнерами.

Пауза з призначенням наступника Андрія Єрмака на посаду голови Офісу Президента пов’язана з інтенсивними міжнародними консультаціями, від результатів яких залежатиме коло завдань майбутнього керівника. Про це повідомив радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у соцмережі Х.

За його словами, Володимир Зеленський поки не оголосив нового очільника ОП через переговори зі Сполученими Штатами та іншими партнерами. Їхні результати визначать формат роботи майбутнього керівника.

Литвин спростував інформацію про нібито висунуті Михайлом Федоровим умови щодо масштабного переформатування Офісу та впровадження реформ.

«Це неправда. «Пауза» пов'язана з тим, що одночасно ведуться ДУЖЕ інтенсивні переговори зі США та іншими країнами, і залежно від їхніх результатів буде вирішено, на чому слід зосередитися – чи повинен глава відомства виконувати функції, схожі на функції Національного агентства безпеки, чи більше уваги приділяти внутрішній політиці. Погано, що ви поширюєте чутки, а автори тексту, який ви використовуєте, навіть не спробували нічого перевірити», — написав радник Президента.

Як писала «Судово-юридична газета», Зеленський підтвердив, що розглядає Шмигаля та Федорова на посаду керівника Офісу Президента.

