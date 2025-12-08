Назначение нового главы ОП откладывается из-за международных консультаций — советник Президента Литвин

Советник Президента опроверг слухи об условиях Федорова и пояснил, что пауза связана с переговорами с США и другими партнерами.

Пауза с назначением преемника Андрея Ермака на должность главы Офиса Президента связана с интенсивными международными консультациями, от результатов которых будет зависеть круг задач будущего руководителя. Об этом сообщил советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в соцсети Х.

По его словам, Владимир Зеленский пока не объявил нового главу ОП из-за переговоров с Соединенными Штатами и другими партнерами. Их результаты определят формат работы будущего руководителя.

Литвин опроверг информацию о якобы выдвинутых Михаилом Федоровым условиях относительно масштабного переформатирования Офиса и внедрения реформ.

«Это неправда. «Пауза» связана с тем, что одновременно ведутся ОЧЕНЬ интенсивные переговоры с США и другими странами, и в зависимости от их результатов будет решено, на чем следует сосредоточиться — должен ли глава ведомства выполнять функции, схожие с функциями Национального агентства безопасности, или больше внимания уделять внутренней политике. Плохо, что вы распространяете слухи, а авторы текста, который вы используете, даже не попытались ничего проверить», — написал советник Президента.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Зеленский подтвердил, что рассматривает Шмыгаля и Федорова на должность главы Офиса Президента.

