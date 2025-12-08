  1. У світі

Польща не прийматиме мігрантів і не платитиме внески: ЄС погодив виняток

20:08, 8 грудня 2025
Польща не прийматиме мігрантів і не сплачуватиме компенсації — уряд заявляє, що досягнув усіх поставлених цілей.
Польща не прийматиме мігрантів і не платитиме внески: ЄС погодив виняток
Фото: Getty Images
Держави-члени Європейського Союзу погодили звільнення Польщі від механізму солідарності, який передбачений у міграційному пакті ЄС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський, передає PAP.

За його словами, ухвалене рішення означає, що країна не буде зобов’язана ані приймати мігрантів, ані виплачувати фінансову компенсацію за відмову від їхнього розміщення.

«Польща звільнена від будь-якого механізму переселення, а також від будь-яких пов'язаних з цим витрат. У цьому плані, здається, ми досягли всього, чого хотіли», — заявив Кєрвінський.

Позицію уряду також підтвердив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він зазначив, що влада виконала свою обіцянку щодо винятку для країни.

«Як я і обіцяв, Польща була звільнена від обов’язку приймати мігрантів у межах механізму переселення ЄС; ми діємо, а не говоримо», — наголосив Туск.

