Польша не будет принимать мигрантов и не будет платить взносы: ЕС согласовал исключение

20:08, 8 декабря 2025
Польша не будет принимать мигрантов и не будет выплачивать компенсации — правительство заявляет, что достигло всех поставленных целей.
Фото: Getty Images
Государства-члены Европейского Союза согласовали освобождение Польши от механизма солидарности, предусмотренного в миграционном пакте ЕС. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, передает PAP.

По его словам, принятое решение означает, что страна не будет обязана ни принимать мигрантов, ни выплачивать финансовую компенсацию за отказ от их размещения.

«Польша освобождена от любого механизма переселения, а также от любых связанных с этим расходов. В этом плане, кажется, мы достигли всего, чего хотели», — заявил Кервинский.

Позицию правительства также подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, что власти выполнили свое обещание относительно исключения для страны.

«Как я и обещал, Польша была освобождена от обязанности принимать мигрантов в рамках механизма переселения ЕС; мы действуем, а не говорим», — подчеркнул Туск.

