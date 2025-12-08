Грошей на війну проти України в Росії лишилося на 12-18 місяців – ЗМІ

За даними експерта, додаткові санкції можуть скоротити цей термін, але нинішній тиск Заходу на Путіна недостатній.

У Росії фінансових можливостей для продовження війни проти України може залишатися лише на 12-18 місяців. Таку оцінку дав Олександр Габуєв, старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії. Його висновки наводить BILD із посиланням на інтерв’ю в Handelsblatt.

За словами експерта, час працює не на користь Путіна, а додаткові санкції могли б ще більше скоротити термін, протягом якого Росія здатна фінансувати війну.

«Додаткові санкції могли б скоротити цей термін», — зазначив Габуєв.

Він наголосив, що, попри бажання президента США Дональда Трампа завершити війну, Кремль не відчуває достатнього тиску з боку Вашингтона. Це, на думку Габуєва, формує у Москви переконання, що часу для затягування переговорів у них ще достатньо.

«Тому росіяни вважають, що у них ще є час і що переговори можна далі затягувати», — пояснив він, додаючи, що Путін продовжує висувати «надзвичайно далекосяжні вимоги», від яких не відмовляється.

На думку експерта, щоб зробити війну фінансово непосильною для Кремля, санкції потрібно посилити та ретельніше контролювати їхнє виконання. Зокрема, він вважає, що країнам на кшталт Китаю, Індії та ОАЕ не можна дозволяти безкарно обходити обмеження й купувати російську нафту.

«Це повинно відбуватися щодня і дуже послідовно. Зараз цього явно недостатньо», — наголосив Габуєв.

Водночас він зазначив, що за умов регулярних постачань озброєння і фінансової допомоги Україні термін війни може бути скорочений до менш ніж 18 місяців.

Німецький військовий експерт Карло Масала у коментарі BILD висловив більш стриману позицію щодо прогнозів подібного типу.

«До подібних прогнозів, де називаються конкретні терміни, я ставлюся вкрай обережно. Зараз ніхто не може з упевненістю сказати, які фінансові та політичні резерви Росія ще може мобілізувати — або захоче мобілізувати», — зазначив він.

