Денег на войну против Украины в России осталось на 12-18 месяцев – СМИ

20:28, 8 декабря 2025
По данным эксперта, дополнительные санкции могут сократить этот срок, но нынешнее давление Запада на Путина недостаточно.
Денег на войну против Украины в России осталось на 12-18 месяцев – СМИ
Фото: АА
В России финансовых возможностей для продолжения войны против Украины может оставаться только на 12-18 месяцев. Такую оценку дал Александр Габуев, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Его выводы приводит BILD со ссылкой на интервью в Handelsblatt.

По словам эксперта, время работает не в пользу Путина, а дополнительные санкции могли бы еще больше сократить срок, в течение которого Россия способна финансировать войну.

«Дополнительные санкции могли бы сократить этот срок», — отметил Габуев.

Он подчеркнул, что, несмотря на желание президента США Дональда Трампа завершить войну, Кремль не чувствует достаточного давления со стороны Вашингтона. Это, по мнению Габуева, формирует у Москвы убеждение, что времени для затягивания переговоров у них еще достаточно.

«Поэтому россияне считают, что у них еще есть время и что переговоры можно дальше затягивать», — пояснил он, добавив, что Путин продолжает выдвигать «чрезвычайно далеко идущие требования», от которых не отказывается.

По мнению эксперта, чтобы сделать войну финансово непосильной для Кремля, санкции нужно усилить и тщательнее контролировать их выполнение. В частности, он считает, что странам вроде Китая, Индии и ОАЭ нельзя позволять безнаказанно обходить ограничения и покупать российскую нефть.

«Это должно происходить ежедневно и очень последовательно. Сейчас этого явно недостаточно», — подчеркнул Габуев.

В то же время он отметил, что при условии регулярных поставок вооружения и финансовой помощи Украине срок войны может быть сокращен до менее чем 18 месяцев.

Немецкий военный эксперт Карло Масала в комментарии BILD высказал более сдержанную позицию в отношении прогнозов подобного типа.

«К подобным прогнозам, где называются конкретные сроки, я отношусь крайне осторожно. Сейчас никто не может с уверенностью сказать, какие финансовые и политические резервы Россия еще может мобилизовать — или захочет мобилизовать», — отметил он.

россия деньги Украина война

