У Києві посадовець КМДА брав данину з автоперевізників на сотні тисяч доларів

Посадовець КМДА, який систематично брав гроші від приватних автобусних перевізників, тепер постане перед судом.

Фото: ДБР

Один із заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, який систематично брав гроші від приватних автобусних перевізників столиці, постане перед судом.

Як повідомив офіційний сайт ДБР, працівники Бюро завершили досудове розслідування щодо посадовця, а обвинувальний акт вже направлено до суду.

У відомстві зазначають, що чиновник КМДА шантажував столичних перевізників перешкодами у роботі, якщо ті не будуть сплачувати йому данину.

«Посадовець розробив схему, за якою перевізники мали сплачувати щоденну фіксовану плату з кожного із сотень автобусів, які виходили на рейси у Києві.

Його посередником став знайомий, який очолював одне з державних підприємств столиці.

Задокументовано, що чиновник вимагав від співвласника трьох київських підприємств, які здійснювали автобусні перевезення пасажирів, 100 тис. доларів США за безперешкодну підприємницьку діяльність та ще 120 тис. американських доларів – за продовження 4 договорів на перевезення пасажирів. При цьому, відповідно до умов воєнного стану, київська влада мала автоматично продовжити дію цих договорів до кінця війни», - сказано у повідомленні.

Для того, аби підприємець швидше ухвалив «правильне рішення», зловмисники постійно тиснули на нього, погрожували проведенням позапланових перевірок підприємств щодо дотримання умов договорів та правил перевезення пасажирів.

До початку повномасштабної російської агресії перевізник вже «сплачував» данину посадовцю, що також задокументовано працівниками ДБР.

У ході досудового розслідування задокументовано ще три факти передачі підприємцем коштів на загальну суму понад 270 тис. доларів США.

Крім того, у ході проведення обшуку за місцем помешкання посадовця виявлено та вилучено ударно-дистанційний запал УДЗ та споряджений вибуховою речовиною корпус ручної осколкової гранати РГН, які при поєднанні в єдину конструкцію утворюють ручну осколкову гранату РГН.

Посадовець КМДА та його спільник обвинувачується у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Також посадовець КМДА обвинувачується у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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