Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Прогрес в поданні електронних декларацій за 2021 та 2022 роки поки що майже відсутній

Прийняття у першому читанні закону про відновлення е-декларування, поки що не сприяло активізації процесу подання декларацій топ-посадовцями.

Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

Суддя Верховного Суду Володимир Селіваненко звільнився у відставку

У вересні судді виповнюється 65 років.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Прокурора запідозрили у керуванні автомобілем напідпитку, однак колеги врятували його від великих проблем

25 прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури написали колективне звернення на підтримку колеги.

  1. В Україні

У Києві посадовець КМДА брав данину з автоперевізників на сотні тисяч доларів

15:56, 31 липня 2023
Посадовець КМДА, який систематично брав гроші від приватних автобусних перевізників, тепер постане перед судом.
У Києві посадовець КМДА брав данину з автоперевізників на сотні тисяч доларів
Фото: ДБР
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Один із заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, який систематично брав гроші від приватних автобусних перевізників столиці, постане перед судом.

Як повідомив офіційний сайт ДБР, працівники Бюро завершили досудове розслідування щодо посадовця, а обвинувальний акт вже направлено до суду.

У відомстві зазначають, що чиновник КМДА шантажував столичних перевізників перешкодами у роботі, якщо ті не будуть сплачувати йому данину.

«Посадовець розробив схему, за якою перевізники мали сплачувати щоденну фіксовану плату з кожного із сотень автобусів, які виходили на рейси у Києві.

Його посередником став знайомий, який очолював одне з державних підприємств столиці.

Задокументовано, що чиновник вимагав від співвласника трьох київських підприємств, які здійснювали автобусні перевезення пасажирів, 100 тис. доларів США за безперешкодну підприємницьку діяльність та ще 120 тис. американських доларів – за продовження 4 договорів на перевезення пасажирів. При цьому, відповідно до умов воєнного стану, київська влада мала автоматично продовжити дію цих договорів до кінця війни», - сказано у повідомленні.

Для того, аби підприємець швидше ухвалив «правильне рішення», зловмисники постійно тиснули на нього, погрожували проведенням позапланових перевірок підприємств щодо дотримання умов договорів та правил перевезення пасажирів.

До початку повномасштабної російської агресії перевізник вже «сплачував» данину посадовцю, що також задокументовано працівниками ДБР.

У ході досудового розслідування задокументовано ще три факти передачі підприємцем коштів на загальну суму понад 270 тис. доларів США.

Крім того, у ході проведення обшуку за місцем помешкання посадовця виявлено та вилучено ударно-дистанційний запал УДЗ та споряджений вибуховою речовиною корпус ручної осколкової гранати РГН, які при поєднанні в єдину конструкцію утворюють ручну осколкову гранату РГН.

Посадовець КМДА та його спільник обвинувачується у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Також посадовець КМДА обвинувачується у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду