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Депутаты намерены решить проблему наличия двух верховных судов в Украине

Верховной Раде в скором времени будет предложено рассмотреть законопроект о решении вопроса наличия в Украине двух верховных судов – Верховного Суда и Верховного Суда Украины.

Верховный Суд высказался о порядке возвращения заказчику на доработку сообщения о начале выполнения строительных работ

Порядок возврата уведомления о начале строительных работ (С1): позиция Верховного Суда.

Кандидатам в Конституционный Суд не будут объяснять, почему их сочли недобропорядочными или некомпетентными, если они сами об этом не попросят

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Также Большая Палата сделала вывод о применении закона о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Верховная Рада криминализировала препятствование деятельности органа государственного финансового контроля

Препятствование деятельности органа государственного финансового контроля будет караться штрафом от 1700 до 17000 грн или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет.

  1. В Украине

ПФУ начал финансирование выплат за август

19:47, 3 августа 2023
На пенсионные выплаты направлено более 800 млн гривен.
ПФУ начал финансирование выплат за август
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Финансирование выплат Пенсионного фонда за июль завершено. 2 августа начато финансирование выплат за август, – сообщает Правительственный портал.

На пенсионные выплаты через АО «Укрпочта» направлено 812,4 млн грн;

  • на выплату жилищных субсидий и льгот - 91,1 млн грн;
  • на оплату больничных - 108,0 млн грн.

Кроме того, в августе уже предоставлено 92 тысяч услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что в Украине некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. Причем, досрочный выход на пенсию разрешен как женщинам, так и мужчинам.

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