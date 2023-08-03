ПФУ начал финансирование выплат за август

Финансирование выплат Пенсионного фонда за июль завершено. 2 августа начато финансирование выплат за август, – сообщает Правительственный портал.
На пенсионные выплаты через АО «Укрпочта» направлено 812,4 млн грн;
- на выплату жилищных субсидий и льгот - 91,1 млн грн;
- на оплату больничных - 108,0 млн грн.
Кроме того, в августе уже предоставлено 92 тысяч услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.
Напомним, что в Украине некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. Причем, досрочный выход на пенсию разрешен как женщинам, так и мужчинам.
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