ПФУ начал финансирование выплат за август

На пенсионные выплаты направлено более 800 млн гривен.

Финансирование выплат Пенсионного фонда за июль завершено. 2 августа начато финансирование выплат за август, – сообщает Правительственный портал.

На пенсионные выплаты через АО «Укрпочта» направлено 812,4 млн грн;

на выплату жилищных субсидий и льгот - 91,1 млн грн;

на оплату больничных - 108,0 млн грн.

Кроме того, в августе уже предоставлено 92 тысяч услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что в Украине некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. Причем, досрочный выход на пенсию разрешен как женщинам, так и мужчинам.

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