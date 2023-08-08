За кордон на човні за $4500: на Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів у Румунію

У момент затримання ділки планували перевезти шістьох чоловіків.

Фото: поліція

На Закарпатті затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів за кордон на човнах. Клієнтів шукали на Полтавщині, а переправляли у Румунію. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Оперативники затримали мешканців Полтавської та Закарпатської областей та шістьох їхніх «клієнтів», кожен з яких платив за переправлення по 4500 доларів.

Ділки займалися пошуком чоловіків призовного віку, пропонували їм незаконно перетнути кордон за винагороду.

«Після вдалого пошуку серед жителів Полтавщини "клієнтів" фігуранти ще до виїзду отримували завдаток за свої послуги. Це був так званий "вхідний квиток" для відправки до міста Мукачево на Закарпатті. Там їх зустрічав один з учасників злочинної групи та поселяв у заздалегідь орендованому будинку. Термін очікування незаконного перетину держкордону міг складати від трьох днів до двох тижнів. Після узгодження усіх домовленостей і отримання другого грошового траншу зловмисники доставляли ухилянтів до місця незаконного перетину кордону, де через річку на човнах переправляли їх до Румунії», – йдеться у повідомленні.

Двох підозрюваних затримали 6 серпня у Закарпатській області під час перевезення групи ухилянтів до кордону. В автомобілях було шестеро чоловіків, які хотіли виїхати за межі України. Вони встигли передати організаторам схеми втечі 30 тис. доларів. На Полтавщині поліцейські затримали ще двох членів злочинної групи.

Усім затриманим повідомили про підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон.

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