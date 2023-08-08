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За границу на лодке за $4500: на Закарпатье разоблачили схему переправки уклонистов в Румынию

22:38, 8 августа 2023
В момент задержания дельцы планировали перевезти шестерых мужчин.
За границу на лодке за $4500: на Закарпатье разоблачили схему переправки уклонистов в Румынию
Фото: полиция
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На Закарпатье задержали организаторов схемы переправки уклонистов за границу на лодках. Клиентов искали в Полтавской области, а переправляли в Румынию. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Оперативники задержали жителей Полтавской и Закарпатской областей и шесть их «клиентов», каждый из которых платил за переправку по 4500 долларов.

Дельцы занимались поиском мужчин призывного возраста, предлагали им незаконно пересечь границу за вознаграждение.

«После удачного поиска среди жителей Полтавщины "клиентов" фигуранты еще до выезда получали задаток за свои услуги. Это был так называемый "входной билет" для отправки в Мукачево на Закарпатье. Там их встречал один из участников преступной группы и поселял в заранее съемном доме. Срок ожидания незаконного пересечения госграницы мог составлять от трех дней до двух недель. После согласования всех договоренностей и получения второго денежного транша злоумышленники доставляли уклонистов к месту незаконного пересечения границы, где через реку на лодках переправляли их в Румынию», – говорится в сообщении.

Двое подозреваемых были задержаны 6 августа в Закарпатской области во время перевозки группы уклнистов до границы. В автомобилях было шесть мужчин, которые хотели уехать за пределы Украины. Они успели передать организаторам схемы бегства в 30 тыс. долларов. В Полтавской области полицейские задержали еще двух членов преступной группы.

Всем задержанным сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через государственную границу.

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