«Закончилось терпение»: Давид Арахамия заявил, что депутата Торохтия исключат из фракции и будут просить сложить мандат

Сначала Давид Арахамия доказывал, что ситуация с выездом за границу депутата из «Слуги народа» Богдана Торохтия не так критична, как с Аристовым.

Глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия заявил, что нардепа Богдана Торохтия исключат из фракции, потому что «наше терпение не вечно».

«Богдан Торохтий имел время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться как-нибудь реабилитироваться. Как вариант – продать что-нибудь из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны. Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше не будет так поступать.

Но ничего из этого сделано не было. Более того, мы узнали, что пока семья Богдана Торохтия покупала элитное имущество, он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья. Поэтому:

Он должен вернуть полученные деньги в бюджет.

Он должен составить депутатский мандат.

Я немедленно инициирую его исключение из фракции», - отметил Арахамия.

Вместе с тем, на прошлой неделе в интервью «РБК-Украина» Давид Арахамия доказывал несколько иную позицию.

«Жена Торохтия не относится к нашей политической партии. Еще до того, как они были женаты, она уже вела такой же, скажем так, демонстративный образ жизни, с Майбахами, Бентли и другими вещами, которые на тот момент не касались даже самого Торохтия. Когда случилась эта история, я внимательно ее изучал. Учитывая, что и после заключения брака с Торохтием она не изменила своих привычек, не перестала пользоваться Инстаграмом, и гуляла за те деньги, которые она имеет…

Если бы она до свадьбы с ним ездила на Ланосе, а потом начала ездить на Мерседесе, это было бы другое дело. Так что здесь исключительно моральный аспект. Я как могу пытаюсь следить за моралью депутатов, но за моралью их жен я уже следить не могу», - отмечал глава фракции.

Что касается поездки Торохтия в Болгарию, то Давид Арахамия заметил, что «тогда ему был выписан отпуск, в то время еще можно было так поступать, и он уехал за ребенком».

«Вы не представляете, сколько раз я с использованием нецензурной лексики разговаривал с Торохтием. Я даже с женой познакомился, и ей это выразил. Но все же это немного та ситуация. Здесь есть некоторые попытки манипулировать ситуацией, чтобы еще больше уменьшить нашу фракцию.

А на Аристова на нас никакого давления не было. Как появилась информация от журналистов, мы сразу верифицировали информацию и мгновенно приняли решение. По Торохтию было давление, но я разобрался. Да, это вина, но не столько его, сколько его жены, которая не является членом фракции», - отмечал Давид Арахамия.

Напомним, народный депутат Украины Марьян Заблоцкий, по информации журналиста-расследователя Евгения Плинского, в апреле 2023 года, а именно с 20 по 25 число, совершил пятидневный выезд за пределы Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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