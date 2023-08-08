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В суді пояснили, які переваги надає учасникам судового процесу участь у засіданні в режимі відеоконференції

16:55, 8 серпня 2023
У разі звернення до суду особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала свого обов’язку, документи такої особи будуть залишатися судом без руху або повертатися, не приймаючись до розгляду судом, в залежності від виду процесуального документа.
В суді пояснили, які переваги надає учасникам судового процесу участь у засіданні в режимі відеоконференції
Зображення: freepik.com
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Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи повинні обов’язково зареєструвати електронний кабінет в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), яка забезпечує обмін процесуальними документами.

Як пояснили у Волинському апеляційному суді, першими зміни відчують учасники господарських процесів, адже закон вводиться в дію спочатку в частині внесення змін до Господарського процесуального кодексу – через 90 днів після його опублікування.

Вже згодом, за 7 місяців – вводиться обов’язок реєстрації електронних кабінетів в цивільному та адміністративному процесах. Отже, у державних органів, які зазвичай є відповідачами у процесах за КАСУ, ще є достатньо часу, аби розібратися у тому, як користуватися Електронним судом.

У разі звернення до суду особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала свого обов’язку, документи такої особи будуть залишатися судом без руху або повертатися, не приймаючись до розгляду судом, в залежності від виду процесуального документа.

Також у суді зазначили, що можливість взяти участь у судовому засіданні через систему відеоконференції надає учасникам судового процесу ряд переваг та сприяє більш швидкому, ефективному та зручному проведенню процесу судочинства:

Економія часу та коштів: Відеоконференції дозволяють учасникам судового засідання приєднуватися з будь-якого місця, що економить час і кошти, які б витратили на дорогу до суду. Це особливо важливо для свідків, експертів або сторін, які перебувають у віддалених місцях.

Зручність для учасників: Учасники судових засідань можуть брати участь у засіданні не покидаючи власне робоче місце чи домівку. Це особливо актуально для справ, які вимагають багаторазових засідань або в яких сторони розташовані віддалено у різних частинах країни або навіть світу.

Більша доступність до правосуддя: Відеоконференції можуть полегшити доступ до суду для людей з обмеженими можливостями, які можуть мати труднощі з фізичною присутністю у судовій залі.

Зменшення ризику: Деякі справи можуть мати певні ризики для учасників процесу або потребувати конфіденційності. Участь черезвідеоконференцію може знизити ризик для учасників, особливо якщо існує загроза фізичної безпеки.

Ефективність процесу: Відеоконференції дозволяють швидше організовувати проведення судових засідань та уникати затримок, пов'язаних з неможливістю учасників вчасно прибути у судове засідання.

Глобальний доступ: Здійснення судових засідань через відеоконференцію може сприяти участі сторін або свідків у судовому процесі, які знаходяться за кордоном без необхідності його перетину.

Збереження доказів: Відеозаписи засідань можуть слугувати як докази в майбутньому та зберігати інформацію про хід судових засідань.

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