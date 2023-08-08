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  1. Суд инфо

Электронное судопроизводство – реализована возможность бронирования помещения зала СЗ своей организации, который не доступен для бронирования извне

17:30, 8 августа 2023
Также исправлен ряд вопросов.
Электронное судопроизводство – реализована возможность бронирования помещения зала СЗ своей организации, который не доступен для бронирования извне
Источник фото: kdkako.com.ua
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В Государственном предприятии «Центр судебных сервисов» сообщили о возможности бронирования помещения зала СЗ своей организации, который не доступен для бронирования извне (не установлена отметка «Доступен для бронирования»).

Кроме того, реализовано:

  • Отображение забронированных помещений при входе в плановую конференцию с бронированием.
  • Возможность бронирования учреждений предварительного заключения, учреждений исполнения наказаний и медицинских учреждений.
  • После выбора организации поле «зал» автоматически заполняется первым по списку.
  • При нажатии на бронирование появляется окно с дополнительной информацией – кто организатор и какие залы забронированы.
  • В служебном кабинете для администратора организации доступна статистика по суду за период по количеству проводимых конференций.

Исправлено:

  • Цвет подсветки темнее при выборе бронирования.
  • Отображение символа «ключ» в разделе «Присоединены» слева от учасника, авторизованного по КЭП и контекстное меню относительно данных КЭП.
  • Функционал просчета статистики по количеству проведенных видеоприемов.
  • В служебном кабинете в карточке организаций исправлены некоторые названия.
  • В поле «Номер дела» можно внести максимум 55 символов – сделано с целью правильного формирования названия ZIP-архива, содержащего протокол и записи судебного заседания.

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