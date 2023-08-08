Электронное судопроизводство – реализована возможность бронирования помещения зала СЗ своей организации, который не доступен для бронирования извне

В Государственном предприятии «Центр судебных сервисов» сообщили о возможности бронирования помещения зала СЗ своей организации, который не доступен для бронирования извне (не установлена отметка «Доступен для бронирования»).
Кроме того, реализовано:
- Отображение забронированных помещений при входе в плановую конференцию с бронированием.
- Возможность бронирования учреждений предварительного заключения, учреждений исполнения наказаний и медицинских учреждений.
- После выбора организации поле «зал» автоматически заполняется первым по списку.
- При нажатии на бронирование появляется окно с дополнительной информацией – кто организатор и какие залы забронированы.
- В служебном кабинете для администратора организации доступна статистика по суду за период по количеству проводимых конференций.
Исправлено:
- Цвет подсветки темнее при выборе бронирования.
- Отображение символа «ключ» в разделе «Присоединены» слева от учасника, авторизованного по КЭП и контекстное меню относительно данных КЭП.
- Функционал просчета статистики по количеству проведенных видеоприемов.
- В служебном кабинете в карточке организаций исправлены некоторые названия.
- В поле «Номер дела» можно внести максимум 55 символов – сделано с целью правильного формирования названия ZIP-архива, содержащего протокол и записи судебного заседания.
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