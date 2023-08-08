Электронное судопроизводство – реализована возможность бронирования помещения зала СЗ своей организации, который не доступен для бронирования извне

Также исправлен ряд вопросов.

Источник фото: kdkako.com.ua

В Государственном предприятии «Центр судебных сервисов» сообщили о возможности бронирования помещения зала СЗ своей организации, который не доступен для бронирования извне (не установлена отметка «Доступен для бронирования»).

Кроме того, реализовано:

Отображение забронированных помещений при входе в плановую конференцию с бронированием.

Возможность бронирования учреждений предварительного заключения, учреждений исполнения наказаний и медицинских учреждений.

После выбора организации поле «зал» автоматически заполняется первым по списку.

При нажатии на бронирование появляется окно с дополнительной информацией – кто организатор и какие залы забронированы.

В служебном кабинете для администратора организации доступна статистика по суду за период по количеству проводимых конференций.

Исправлено:

Цвет подсветки темнее при выборе бронирования.

Отображение символа «ключ» в разделе «Присоединены» слева от учасника, авторизованного по КЭП и контекстное меню относительно данных КЭП.

Функционал просчета статистики по количеству проведенных видеоприемов.

В служебном кабинете в карточке организаций исправлены некоторые названия.

В поле «Номер дела» можно внести максимум 55 символов – сделано с целью правильного формирования названия ZIP-архива, содержащего протокол и записи судебного заседания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.