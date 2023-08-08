НАБУ показало видео задержания нардепа Гунько, разоблаченного на взятке в $85 000

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео задержания народного депутата Анатолия Гунько. Об этом сообщает НАБУ.
По предварительной версии следствия, народный депутат вместе с сообщниками получил первую часть взятки в размере 85 тысяч долларов от частного предпринимателя за аренду государственных земель.
В СБУ детализировали, что чиновник пытался «продать» землю Национальной академии аграрных наук.
Решается вопрос о предъявлении обвинений нардепу и двум его сообщникам. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
НАБУ опубликовало отрывок оперативной съемки по задержанию депутата.
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