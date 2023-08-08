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  1. В Украине

НАБУ показало видео задержания нардепа Гунько, разоблаченного на взятке в $85 000

17:34, 8 августа 2023
Депутата Анатолия Гунько, который за 85 тысяч долларов «продавал» землю Национальной академии аграрных наук, разоблачили «на горячем».
НАБУ показало видео задержания нардепа Гунько, разоблаченного на взятке в $85 000
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Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео задержания народного депутата Анатолия Гунько. Об этом сообщает НАБУ.

По предварительной версии следствия, народный депутат вместе с сообщниками получил первую часть взятки в размере 85 тысяч долларов от частного предпринимателя за аренду государственных земель.

В СБУ детализировали, что чиновник пытался «продать» землю Национальной академии аграрных наук.

Решается вопрос о предъявлении обвинений нардепу и двум его сообщникам. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

НАБУ опубликовало отрывок оперативной съемки по задержанию депутата.

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