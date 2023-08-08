НАБУ показало видео задержания нардепа Гунько, разоблаченного на взятке в $85 000

Депутата Анатолия Гунько, который за 85 тысяч долларов «продавал» землю Национальной академии аграрных наук, разоблачили «на горячем».

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео задержания народного депутата Анатолия Гунько. Об этом сообщает НАБУ.

По предварительной версии следствия, народный депутат вместе с сообщниками получил первую часть взятки в размере 85 тысяч долларов от частного предпринимателя за аренду государственных земель.

В СБУ детализировали, что чиновник пытался «продать» землю Национальной академии аграрных наук.

Решается вопрос о предъявлении обвинений нардепу и двум его сообщникам. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

НАБУ опубликовало отрывок оперативной съемки по задержанию депутата.

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