Правительство продлило срок приема заявлений на выплаты 5 тысяч гривен пострадавшим от подтопления

Пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей смогут подать заявления на денежную пособие до 31 октября 2023 включительно.

Во вторник, 8 августа, Кабинет министров продлил срок приема заявлений на выплату денежной помощи пострадавшим от подтопления в Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщает КМУ.

Пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей смогут подать заявления на денежную пособие до 31 октября 2023 включительно.

Речь идет о выплате материальной помощи в размере 5 тысяч гривен лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

Отмечается, что на 7 августа такую финансовую поддержку уже получили пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей на общую сумму почти 52 млн гривен. В частности, денежная помощь выплачена 9427 жителям Херсонщины и 944 – Николаевщины.

Согласно заявлениям пострадавших выплаты производятся на их банковские счета или наличными деньгами через Укрпочту.

Как известно, такую финансовую помощь от государства могут получить лица, которые на момент подрыва ГЭС проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.

Включая тех, кто с 6 июня выехал из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную Украине.

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