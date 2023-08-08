Экс-нардепу Демчаку сообщено о подозрении в махинациях с государственными облигациями, — СМИ

В схеме махинаций на фондовой бирже бывший нардеп получил 20 миллионов гривен незаконной прибыли.

Прокуроры Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва за пособничество в манипулированиях на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщает ОГП.

По данным СМИ, речь идет о бывшем депутате, заместителе председателя комитета по вопросам финансовой политики — Руслане Демчака от «Блока Петра Порошенко».

«По данным следствия, народный депутат Украины, занимая должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий, выступил пособником в манипулировании на фондовой бирже участникам фондового рынка. Такие действия привели к получению депутатом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн. грн.

Кроме того, бывший нардеп совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что участники преступной группировки легализовали более 1 млрд. грн. от махинаций на фондовой бирже.

Отмечается, что разоблаченная незаконная схема связана с искусственным заключением циклических биржевых сделок с целью получения заранее определенных лиц инвестиционного дохода, является манипулированием на фондовом рынке и направлена на введение в легальный оборот денежных средств неизвестного происхождения.

Такие средства в дальнейшем использовались национальными публичными деятелями и отражались в их декларациях имущественного положения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

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