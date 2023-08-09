Зеленський про хабарників у владі: «Хто працює собі «на кишеню», як мінімум піде під суд»

Президент підкреслив, що люди, які на державних посадах чи є народними депутатами повинні працювати заради України, а не собі «на кишеню».

Президент України після низки корупційних скандалів із народними депутатами і чиновниками звернувся до «ділків, які працюють собі на кишені». Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Глава держави зазначив, що наша держава має змінитися і пройти трансформацію. Він підкреслив, що люди, які на державних посадах чи є народними депутатами повинні працювати заради України, а не собі «на кишеню».

«Кожен такий ділок як мінімум піде під суд», - заявив Зеленський.

Раніше ми писали, що нардепа Анатолія Гунька викрили на «продажі» землі Національної академії аграрних наук за $85 000.

Додамо, що екснардепу Демчаку повідомлено про підозру в махінаціях з державними облігаціями.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.