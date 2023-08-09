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Комітет підтримав законопроект щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану

09:35, 9 серпня 2023
Метою законопроекту є забезпечення ефективного здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень в умовах воєнного стану.
Комітет підтримав законопроект щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану
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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану» (реєстр. № 9314-д). Про це повідомляє портал ВР.

Метою законопроекту є забезпечення ефективного здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень в умовах воєнного стану, зокрема шляхом виключення обчислення строків досудового розслідування у кримінальних провадження щодо воєнних злочинів та злочину геноциду по яких особі не повідомлено про підозру, а також удосконалення порядку обчислення строків досудового розслідування зареєстрованих в умовах воєнного стану. 

Законопроектом пропонується внести зміни до частини другої статті 219 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до яких строк досудового розслідування, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК України, до дня повідомлення особі про підозру не буде обчислюватися у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 437-439 («Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни», «Порушення законів та звичаїв війни», «Застосування зброї масового знищення») чи частиною першою статті 442 («Геноцид») Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Так само не буде обчислюватися загальний строк досудового розслідування й при об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею  217 КПК України, якщо досудове розслідування хоча б в одному з них здійснюється за ознаками злочину, передбаченого статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 КК (зміни до частини шостої статті 219 у редакції доопрацьованого законопроекту).

Крім того, законопроектом вносяться зміни до статті 615 КПК України, якими коректується первинне нормативне регулювання питання обчислення під час дії воєнного стану строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану (частина восьма статті 615 КПК України у редакції доопрацьованого законопроекту).

Зокрема, у кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включатиметься до загальних строків, передбачених частиною другою статті 219 КПК України.

Також, у кримінальних провадженнях, в яких відомості про кримінальне правопорушення, крім злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 КК України,  внесено до ЄРДР або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК України, від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становитиме тридцять місяців.

При цьому положення нового абзацу другого частини восьмої статті 615 КПК України будуть поширюватися також і на кримінальні провадження, в яких відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК України, від дати введення воєнного стану і до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану» (розділ XI «Перехідні положення» КПК доповнюється новим пунктом 208).

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