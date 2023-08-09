У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності.

Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи може роботодавець звільняти працівника під час війни у період його хвороби.

Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності.

При звільненні працівника зазначається дата звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, вказаним у документі про тимчасову непрацездатність.

Раніше ми писали, чи може роботодавець перенести щорічну відпустку працівника без його згоди.

Додамо, чи має право працівник оформити додаткову відпустку в період воєнного стану.

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