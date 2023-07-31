Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Прогрес в поданні електронних декларацій за 2021 та 2022 роки поки що майже відсутній

Прийняття у першому читанні закону про відновлення е-декларування, поки що не сприяло активізації процесу подання декларацій топ-посадовцями.

Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

Суддя Верховного Суду Володимир Селіваненко звільнився у відставку

У вересні судді виповнюється 65 років.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Прокурора запідозрили у керуванні автомобілем напідпитку, однак колеги врятували його від великих проблем

25 прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури написали колективне звернення на підтримку колеги.

  1. В Україні

Чи має право працівник оформити додаткову відпустку в період воєнного стану

13:52, 31 липня 2023
Особливості надання додаткових відпусток у період воєнного стану.
Чи має право працівник оформити додаткову відпустку в період воєнного стану
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив особливості надання додаткових відпусток у період воєнного стану.

Права на відпустки гарантуються:

  • Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР;
  • Кодексом законів про працю України.

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ (далі — Закон № 2136):

  • у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури. (ч.2 ст12).

Дана норма застосовується до працівників залучених до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Також важливо знати, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку.

Відповідно до Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР:

1) Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

Конкретна тривалість зазначеної відпустки, встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

2) Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

–  окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, – тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

– працівникам з ненормованим робочим днем – тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

А конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Таким чином, під час воєнного стану працівник має право, окрім основної щорічної відпустки, оформити додаткову відпустку. Обмежень у зв’язку з воєнним станом законом не встановлено.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду